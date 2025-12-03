Babnet   Latest update 22:29 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: المصادقة على منح امتياز جبائي عند توريد أصحاب الاحتياجات الخصوصية لسيّارة من الخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c36d0c75b3c6.54143419_gfjhlkeipomnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 21:09
      
صادق مجلس نواب الشعب مساء، الأربعاء، على الفصل 123 والخاص بانتفاع أصحاب الاحتياجات الخاصة، مرّة كل خمس سنوات، على امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية أو تجارية من الخارج بالطرق القانونية أو في شكل هبة، شرط ان لا يتجاوز سن السيارة عشر سنوات، وقيمتها المالية 150 الف دينار.

وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، ان قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة امتيازات لفائدة أصحاب الاحتياجات الخاصة وأن أمر اضافي سيصدر في هذا السياق، وتمسكت بتطبيق الفصل 23 من قانون المالية السابق، واكدت انه لا وجود في القوانين الديوانية عند التوريد لمصطلح سيّارة مهيئة وخاصة بالمعوقين.



وصادق نوّاب الشعب على الفصل 123 ب76 صوتا مقابل رفض 24 نائب واحتفاظ 9 نواب على الادلاء بأصواتهم.


الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
