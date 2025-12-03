ثلاث مسرحيات تونسية تشارك في الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة في جانفي 2026
تشارك ثلاثة أعمال مسرحية تونسية في الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، المزمع تنظيمه من 10 إلى 16 جانفي المقبل في القاهرة، وهي "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكرندا" لنزار السعيدي و"كيما اليوم" لليلى طوبال، وذلك من بين 16 عملا عربيا تم اختيارها للمسابقة الرسمية.
وحازت مسرحية "الهاربات" مؤخرا التانيت الذهبي في أيام قرطاج المسرحية، فيما توجت مسرحية "جاكرندا" بالتانيت البرونزي، مما يعزز حضور المسرح التونسي في هذه التظاهرة العربية الكبرى.
وحازت مسرحية "الهاربات" مؤخرا التانيت الذهبي في أيام قرطاج المسرحية، فيما توجت مسرحية "جاكرندا" بالتانيت البرونزي، مما يعزز حضور المسرح التونسي في هذه التظاهرة العربية الكبرى.
وكشفت الهيئة العربية للمسرح عن قائمة الأعمال المشاركة، بعد تقييم 150 ملفا مقدّما للجنة الاختيار التي ترأسها يوسف عايدابي وضمّت وليد دغسني (تونس) وإيهاب زاهدة (فلسطين) وزيد خليل مصطفى (الأردن) وعلاء قوقة (مصر). وقد تقدمت 116 مسرحية للمنافسة على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
الأعمال العربية المختارة للمسابقة الرسمية1. ويندوز 5 (المغرب) – إخراج أحمد أمين ساهل
2. الساعة التاسعة (قطر) – إخراج محمد الملا
3. المفتاح (الجزائر) – إخراج زياني شريف عياد
4. الهاربات (تونس) – إخراج وفاء الطبوبي
5. بابا (الإمارات) – إخراج محمد العامري
6. بيكنك ع خطوط التماس (لبنان) – إخراج جوليا قصار
7. جاكرندا (تونس) – إخراج نزار السعيدي
8. طلاق مقدس (العراق) – إخراج علاء قحطان
9. فريجيدير (الأردن) – إخراج الحاكم مسعود
10. كارمن (مصر) – إخراج ناصر عبد المنعم
11. كيما اليوم (تونس) – إخراج ليلى طوبال
12. مأتم الوالد (العراق) – إخراج منهد الهادي
13. مرسل إلى (مصر) – إخراج محمد فرج
14. من زاوية أخرى (الكويت) – إخراج محمد جمال الشطي
15. مواطن اقتصادي (المغرب) – إخراج محمود الشاهدي
المسار الثانياختير عرض واحد للمسار الثاني وهو:
"الجريمة والعقاب" (مصر) – عن رواية دوستويفسكي، إخراج محمود الحسيني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319666