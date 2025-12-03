Babnet   Latest update 19:28 Tunis

ثلاث مسرحيات تونسية تشارك في الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة في جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69306fe5e0b353.87752115_gikqnfhlpjmoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 18:33 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تشارك ثلاثة أعمال مسرحية تونسية في الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، المزمع تنظيمه من 10 إلى 16 جانفي المقبل في القاهرة، وهي "الهاربات" لوفاء الطبوبي و"جاكرندا" لنزار السعيدي و"كيما اليوم" لليلى طوبال، وذلك من بين 16 عملا عربيا تم اختيارها للمسابقة الرسمية.

وحازت مسرحية "الهاربات" مؤخرا التانيت الذهبي في أيام قرطاج المسرحية، فيما توجت مسرحية "جاكرندا" بالتانيت البرونزي، مما يعزز حضور المسرح التونسي في هذه التظاهرة العربية الكبرى.



وكشفت الهيئة العربية للمسرح عن قائمة الأعمال المشاركة، بعد تقييم 150 ملفا مقدّما للجنة الاختيار التي ترأسها يوسف عايدابي وضمّت وليد دغسني (تونس) وإيهاب زاهدة (فلسطين) وزيد خليل مصطفى (الأردن) وعلاء قوقة (مصر). وقد تقدمت 116 مسرحية للمنافسة على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

الأعمال العربية المختارة للمسابقة الرسمية

1. ويندوز 5 (المغرب) – إخراج أحمد أمين ساهل
2. الساعة التاسعة (قطر) – إخراج محمد الملا
3. المفتاح (الجزائر) – إخراج زياني شريف عياد
4. الهاربات (تونس) – إخراج وفاء الطبوبي
5. بابا (الإمارات) – إخراج محمد العامري
6. بيكنك ع خطوط التماس (لبنان) – إخراج جوليا قصار
7. جاكرندا (تونس) – إخراج نزار السعيدي
8. طلاق مقدس (العراق) – إخراج علاء قحطان
9. فريجيدير (الأردن) – إخراج الحاكم مسعود
10. كارمن (مصر) – إخراج ناصر عبد المنعم
11. كيما اليوم (تونس) – إخراج ليلى طوبال
12. مأتم الوالد (العراق) – إخراج منهد الهادي
13. مرسل إلى (مصر) – إخراج محمد فرج
14. من زاوية أخرى (الكويت) – إخراج محمد جمال الشطي
15. مواطن اقتصادي (المغرب) – إخراج محمود الشاهدي

المسار الثاني

اختير عرض واحد للمسار الثاني وهو:
"الجريمة والعقاب" (مصر) – عن رواية دوستويفسكي، إخراج محمود الحسيني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319666


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
17°-10
17°-11
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :