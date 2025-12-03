Babnet   Latest update 22:29 Tunis

مدنين: اعادة فتح مكتب بريد المحبوبين بجربة ميدون بعد استكمال اشغال تهيئته وتعصيره

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 22:29 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تم صباح اليوم الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، اعادة افتتاح مكتب بريد المحبوبين بمعتمدية جربة ميدون، بعد اشغال تهيئة تواصلت 05 اشهر، وذلك في اطار تعصير الخدمات البريدية ورقمنتها وتقريبها من المواطن.

وبيّن رئيس مكتب البريد محمد المليان لصحفية "وات" ان المكتب اصبح قادرا على تامين كل العمليات البريدية والمالية سواء منها تصريف العملة او استيلام الحوالات من الداخل والخارج وفتح حسابات بريدية وخدمات البريد السريع والطرود وغيرها.



واضاف انه تم تركيز موزع الي للاوراق المالية بالمكتب، لتسهيل عمليات السحب في كل الاوقات، خاصة في فصل الصيف (العمل خلال حصة واحدة)، مشيرا الى انه يتوفر بالمكتب 384 صندوق بريد.
يذكر ان عدة اشغال مماثلة شهدتها مكاتب بريد بعدد من مناطق ولاية مدنين في اطار العناية بالبنية التحتية للمؤسسات البريدية وتطويرها وتقريب الخدمات من حرفائها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319659


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
17°-10
17°-10
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :