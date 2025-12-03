مدنين: اعادة فتح مكتب بريد المحبوبين بجربة ميدون بعد استكمال اشغال تهيئته وتعصيره

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

تم صباح اليوم الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، اعادة افتتاح مكتب بريد المحبوبين بمعتمدية جربة ميدون، بعد اشغال تهيئة تواصلت 05 اشهر، وذلك في اطار تعصير الخدمات البريدية ورقمنتها وتقريبها من المواطن.



وبيّن رئيس مكتب البريد محمد المليان لصحفية "وات" ان المكتب اصبح قادرا على تامين كل العمليات البريدية والمالية سواء منها تصريف العملة او استيلام الحوالات من الداخل والخارج وفتح حسابات بريدية وخدمات البريد السريع والطرود وغيرها.









واضاف انه تم تركيز موزع الي للاوراق المالية بالمكتب، لتسهيل عمليات السحب في كل الاوقات، خاصة في فصل الصيف (العمل خلال حصة واحدة)، مشيرا الى انه يتوفر بالمكتب 384 صندوق بريد.

يذكر ان عدة اشغال مماثلة شهدتها مكاتب بريد بعدد من مناطق ولاية مدنين في اطار العناية بالبنية التحتية للمؤسسات البريدية وتطويرها وتقريب الخدمات من حرفائها. واضاف انه تم تركيز موزع الي للاوراق المالية بالمكتب، لتسهيل عمليات السحب في كل الاوقات، خاصة في فصل الصيف (العمل خلال حصة واحدة)، مشيرا الى انه يتوفر بالمكتب 384 صندوق بريد.يذكر ان عدة اشغال مماثلة شهدتها مكاتب بريد بعدد من مناطق ولاية مدنين في اطار العناية بالبنية التحتية للمؤسسات البريدية وتطويرها وتقريب الخدمات من حرفائها.