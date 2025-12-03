Babnet   Latest update 19:28 Tunis

المؤتمر الوطني الاول لمخابر التحاليل الطبية لمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 11 ديسمبر 2025 بتونس العاصمة

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025
      
تنظم الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين بالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاول لمخابر التحاليل الطبية لمصحات الصندوق، وذلك يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2025 بتونس العاصمة.

ويمثل هذا اللّقاء العلمي فرصة لمختلف المهنيين في المخابر البيولوجية لتبادل الخبرات والمعارف لاكتشاف أحدث الابتكارات والممارسات في مجال علم الاحياء الطبي.



ويتضمن البرنامج محاضرات علمية تتمحور حول حالات الطوارئ في الكيمياء الحيوية والأجسام المضادة للنواة في الممارسة المخبرية واضطرابات النزيف الوراثية وكيفية أخذ العينات البكتريولوجية من النظري إلى التطبيق ودور مخابر البيولوجيا الطبية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومراقبة الجودة الوطنية في تونس.

يشار الى ان الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين هي منظمة تأسست سنة 1989، وتضم الفنيين العاملين في مجالات البيولوجيا في تونس وتعمل الجمعية على الدفاع على حقوق منظوريها وتطوير مهنتهم. والجمعية عضو في الاتحاد الدولي للبيولوجيا السريرية والطب المخبري مما يعكس دورها في ربط الفنيين التونسيين بالهيئات الدولية في هذا المجال.


