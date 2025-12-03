سيدي بوزيد: تنظيم يوم تكويني بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية تحت شعار "من الذكاء البشري الى الذكاء الاصطناعي التوليدي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

نظّم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، يوما تكوينيا تحت شعار "من الذكاء البشري الى الذكاء الاصطناعي التوليدي"، لتشجيع الطلبة على استعمال التقنيات الجديدة .

وأفادت مهندس إعلامية تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد منى خليفي في تصريح لصحفية "وات"، أن الذكاء الاصطناعي مفهوم اكتسح العالم ممّا استوجب مواكبته .

وبينت أن هدف اليوم التكويني حول الذكاء الاصطناعي، تمكين الطلبة من المعلومات والمفاهيم الأساسية ليكون الطالب ملمّا بكل جديد في المجال وبكل ماهو رقمي وليستفيد مستقبلا عند انجاز مشاريع التخرج أو عند دخول سوق الشغل، وأشارت الى أنه يتم ايضا تقديم سلبيات استعمال الذكاء الاصطناعي حتى يتم التعامل معها بحذر.





وتمحورت المداخلات حول أساسيات وطرق استعمال الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن الطالب من برمجة نموذج خاص به ويوظفه حسب احتياجاته.



وأكدت خليفي أن مثل هذه الأيام التكوينية هامة للطالب، وتمثل فرصة للاطلاع بعمق عن عالم الذكاء الاصطناعي لتكون مشاريع تخرج الطلبة في مستوى الانتظارات تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.