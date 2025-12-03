Babnet   Latest update 22:29 Tunis

سيدي بوزيد: تنظيم يوم تكويني بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية تحت شعار "من الذكاء البشري الى الذكاء الاصطناعي التوليدي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 22:11 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نظّم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، يوما تكوينيا تحت شعار "من الذكاء البشري الى الذكاء الاصطناعي التوليدي"، لتشجيع الطلبة على استعمال التقنيات الجديدة .
وأفادت مهندس إعلامية تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد منى خليفي في تصريح لصحفية "وات"، أن الذكاء الاصطناعي مفهوم اكتسح العالم ممّا استوجب مواكبته .
وبينت أن هدف اليوم التكويني حول الذكاء الاصطناعي، تمكين الطلبة من المعلومات والمفاهيم الأساسية ليكون الطالب ملمّا بكل جديد في المجال وبكل ماهو رقمي وليستفيد مستقبلا عند انجاز مشاريع التخرج أو عند دخول سوق الشغل، وأشارت الى أنه يتم ايضا تقديم سلبيات استعمال الذكاء الاصطناعي حتى يتم التعامل معها بحذر.

وتمحورت المداخلات حول أساسيات وطرق استعمال الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن الطالب من برمجة نموذج خاص به ويوظفه حسب احتياجاته.

وأكدت خليفي أن مثل هذه الأيام التكوينية هامة للطالب، وتمثل فرصة للاطلاع بعمق عن عالم الذكاء الاصطناعي لتكون مشاريع تخرج الطلبة في مستوى الانتظارات تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319655


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
17°-10
17°-10
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :