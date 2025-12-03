اليوم العالمي لذوي الإعاقة: ديوان الأسرة والعمران البشري يستعرض أهم مبادراته الرامية إلى تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الطبية والتوعوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c83c533269c8.08043868_jnlohgkmifpqe.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، أنه يعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتفاع بجميع الخدمات الطبية والتوعوية التي يوفّرها بمختلف ولايات الجمهورية في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الحرص على تيسير النفاذ إليها بما يلائم قدراتهم ويضمن كرامتهم وحقّهم في العيش الكريم.



وذكر في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء بهذه المناسبة، بمبادراته الرامية إلى تعزيز إدماج ذوي الاعاقة وتيسير وصولهم إلى مختلف خدماته، ومن أبرزها إعداد دراسات موجّهة لرسم التوجهات المستقبلية وتحديد خطط التدخل بهدف تحسين مردودية وجودة الخدمات والحفاظ على صورته المميزة على الصعيدين الوطني والدولي.









كما يتولى الديوان تنظيم دورات تدريبية حول الحقوق الجنسية والإنجابية للفئات الهشة وللأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة المندوبين الجهويين والأطباء والقوابل والإطارات التثقيفية والمختصين في علم النفس والمتصرفين في البرامج وكل المتدخلين ميدانيا.



وتم تشريك هذه الفئة في أنشطة تنظمها المندوبيات الجهوية للديوان بمناسبة الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وتشجيعهم على الانخراط الفعلي فيها من خلال تطوير أفكار مبتكرة لمبادرات توعوية موجّهة للرأي العام.



وأطلق الديوان تطبيقة رقمية على الهاتف الجوال (+ONFP) تعرّف بخدماته المجانية وبمجالات تدخله، وبمكونات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية.



وقام بإنتاج وطباعة وثائق ومدعمات تثقيفية موجهة إلى المكفوفين (بلغة براي)، ولذوي الإعاقة السمعية والبصرية من خلال تسجيلات صوتية وبلغة الإشارات، وإشارات ضوئية بما يسهّل نفاذهم إلى الخدمات المطلوبة.



كما عمل الديوان على تهيئة ممرات وفضاءات خاصة بهذه الفئات بمختلف مندوبياته الجهوية والفضاءات الراجعة له بالنظر بكامل ولايات الجمهورية.



يشار إلى أن تونس تحيي مع سائر دول العالم، هذه السنة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدّم الاجتماعي".



