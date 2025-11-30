لاول مرة بدار الشباب اجيم تظاهرة علمية "روبو يوث 1 .0" فرصة لاستكشاف ابتكارات شبابية في عالم التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي

تحت شعار "شباب يرسم ملامح تونس الرقمية" انتظمت مساء امس السبت تظاهرة علمية اولى من نوعها بجربة اجيم "روبو يوث 1 .0" شارك في

تنظيمها كل من جمعية الروبوتيك ودار الشباب اجيم فرسموا معا في امسية قصيرة ملامح شباب مبدع وخلاق طاقاته كبيرة وطموحاته اكبر رغم الامكانيات المادية المتواضعة

نجح في ان يتجاوزها وان يخوض تحدي التكنولوجيا والمعرفة ويقتحم عالم الذكاء الاصطناعي مقدما قصص نجاح فتحت ابواب الامل والتفاؤل.



أقبلت على دار الشباب جربة اجيم فئات مختلفة بين اطفال وشباب واولياء بعضهم دفعه حب الاستكشاف والفضول وبعضهم جاء للاستفادة مقتنعا بقدرة الشباب فكسب الرهان بمانجحت فيه هذه الامسية من تقديمها لمشاريع وابتكارات ابدع شباب جمعية الروبوتيك وقبل تأسيسها نادي الروبوتيك بدار الشباب اجيم في تصميمها وانجازها فكرة ومشروعا قائمابعضها يرسم ملامح مدينة جربة اجيم في افق 2030 كمدينة ذكية ومشاريع لضيعة ذكية ومنزل ذكي وحاوية نفايات ذكية ايضا تحت ارضية وكلها مشاريع قادرة على ان تنجزواقعا وفق الشابة هديل التليلي عضو بالجمعية دخلتها متكونة لتصبح مكونة ومؤطرة.عرض الشباب مشاريعهم وقدموها لكل من وقف امامها بكل تفاصيلها وتقنياتها مستعملين مصطلحات قد لا يفهمها الا من كان لديه جزء من المعرفة في مجال التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي لكن اقنعوا واعجبوا فاعطوا احسن مثال على شباب جدي وخلاق مواكب ومبدع لا يمكن الا ان يبعث على الفخر والاعتزاز وحتى على الاطمئنان وفق عدد من الاولياءممن حضروا التظاهرة.كما تابع الجمهور مسابقة بين 8 شبان او 8 روبوتات خاض فيها كل متباريين اثنين السباق المتمثل في اتباع مسار محدد يحمل مطبات وتحديات من نقطة البداية الى الوصول الفائزمن بين المتسابقين من ينجح في كسب اكثر نقاط تحددها لجنة التحكيم بالنظر الى نجاح المتسابق في الاستجابة الى ما تضمنه كراس شروط وُضع للغرض.وأكد سليم بن حريز رئيس جمعية الروبوتيك باجيم ان التظاهرة نجحت في هدف اول التعريف بالجمعية وبانشطتها ومشاريعها وفي هدف ثاني نجاحها في اقناع الاولياء بجدوىالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وحاجة ابنائهم الى مواكبتها مضيفا ان الجمعية رغم الصعوبات المادية التي تعيشها استقطبت اعدادا متزايدة من الرواد من كل الاعمار لما وجدوهمن تلبية لشغفهم وتنمية لمواهبهم فنجحوا في انجاز عدة مشاريع ومنها مشاريع ختم الدروس اضافة الى مشاركة الجمعية في عدة منافسات وطنية احتلت فيها مراتب مشرفة بينالاولى والثانية والرابعة وترشحت الى البطولة العربية بالجزائر متعذرة عن الذهاب لصعوبات مادية.واشار سليم الى ان هذه التظاهرة انطلقت صغيرة في دورة اولى الا ان العزم يحدو المنظمين الى ان تتسع اكثر الى الجهوي والوطني وحتى الدولي خاصة وان للشباب امكانياتهامة ومشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة.من جهته قال فريد الخديمي مدير دار الشباب اجيم ان نادي الروبوتيك كبر واصبح جمعية الروبوتيك بعد 5 سنوات من النشاط بدار الشباب ليقيما اليوم شراكة معلنين عن ولادةنادي جديد للروبوتيك بهذه الدار فاطلقوا لاول مرة هذه التظاهرة الاولى في فرصة للتعريف بمجال التكنولوجيا والعالم الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي ولمزيد تشجيع الشبابعلى اقتحام هذا المجال ولابراز ان دار الشباب ليست بانشطتها الكلاسيكية بل هي مؤسسة تشجع على الابداع والابتكار الرقمي وعلى الروبوتيك لتعزز ما تحتويه من انشطة بهاكراديو واب وقريبا تلفزة واب من اجل خلق فضاء اعلامي يجسد اعلام القرب اضافة الى فضاءات اخرى للابداعات الشبابية الموسيقية والالعاب وغيرها.