كأس العرب للفيفا - "نسور قرطاج" يبحثون عن كتابة فصل جديد من التألق بين إرث التتويج بالدورة الافتتاحية ورحلة بلوغ نهائي النسخة الأخيرة

متسلحا برغبة كبيرة في لعب الأدوار الأولى ومدفوعا بطموحٍ متجدد لإثبات مكانته كأحد القوى الكروية العربية، تنطلق غدا الاثنين بالدوحة مغامرة المنتخب التونسي لكرة القدم في كأس العرب للفيفا من بواية المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه البلد المستضيف قطر إلى جانب سوريا وليبيا.



برنامج المباريات



طموحات المنتخب



اختيارات فنية في ظل غيابات المحترفين



حراسة المرمى وعوامل النقص



أهمية البداية أمام سوريا



قراءة في منافسي المجموعة



سوريا



فلسطين



قطر



ويستهل المنتخب التونسي مشواره في هذه المسابقة العربية التي أصبحت منذ النسخة الماضية تحظى باعتراف رسمي من الفيفا بملاقاة سورياعلى ملعب أحمد بن علي انطلاقا من الساعةبتوقيت تونس قبل مواجهة فلسطين يومعلى ملعب لوسيل بداية من الساعةعلى ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الأول بالتباري مع قطر يومعلى ملعب البيت على الساعةويتطلّع منتخب "نسور قرطاج" في هذهمن الاستحقاق العربي إلى تكرار إنجاز النسخة الأولى التي احتضنها لبنان سنةوشهدت تتويجه بباكورة ألقابها أو على الأقل تكرار سيناريو الدورة الماضية عامببلوغ المباراة النهائية.وفي ظل استحقاق إفريقي وشيك يتمثّل فيالمزمع إقامتها بالمغرب من، ومع عدم إدراج كأس العرب ضمن الروزنامة الدولية للفيفا بما يجعل الأندية الأوروبية غير ملزمة بتسريح لاعبيها، عمل الناخب الوطنيعلى اختيار قائمة تضم أكثر العناصر جاهزية من البطولة الوطنية شملت خصوصامع تعزيزها ببعض المحترفين في الخارج ممن وافقت فرقهم في القارة العجوز على التحاقهم بالمنتخب وهم:* الظهير الايمن(نوركوبينغ السويدي)* لاعب الارتكاز(لوغانو السويسري)* ثنائي الوسط الهجومي(موناكو الفرنسي) و(أوغسبورغ الألماني)* الجناح(هاكن السويدي)* قلب الهجوم(ماخاشكالا الروسي)كما اشتملت القائمة على لاعبين محترفين عربيا من بينهم متوسط الميدان(الغرافة)، الأكثر تمثيلا للمنتخب بــ()، والمهاجم(الزمالك المصري) الذي عوضالمصاب، إضافة إلى لاعب الوسط(الأهلي المصري) والظهير الأيسر(نهضة بركان المغربي).وتبدو اللائحة في مجملها قادرة على توفير الحلول الفنية في مختلف المراكز بما في ذلك حراسة المرمى بوجود ثنائي الخبرة الدولية(النادي الصفاقسي) و(الترجي الرياضي) إلى جانب الوافد الجديدالمتألق هذا الموسم مع الملعب التونسي بعدم قبوله أي هدف طوال مرحلة الذهاب محققاتواليا.لكن صعوبة التعويل على جميع العناصر منذ انطلاق المسابقة بسبب التزامات لاعبي الترجي في رابطة أبطال إفريقيا وتنقلهم الشاق إلى لواندا، إضافة إلى ارتباطات بن رمضان والحدادي مع فرقهم في المسابقة ذاتها وتأخر التحاق المستوري والدنداني والغربي إلى ما بعد المقابلة الثانية، قد يشكلللجهاز الفني في ضبط التوليفة المثلى خلال الجولتين الافتتاحيتين.وتبدو المباراة أمام موريتانيا بتاريخ(1-1) الأقرب لملامح القائمة الحالية، إذ ضمتولما كانت البدايات في البطولات المجمعة حاسمة، فإن المسؤولية تقع على عاتق زملاءلتأمينفي مواجهة سوريا، في مباراة تحمل بعدا ثأريا بعد هزيمة النسخة الماضية.وباعتبار ترتيبه المتدني في تصنيف الفيفا، كان على المنتخب السوري المرور بالدور التمهيدي الذي تخطى خلاله جنوب السودان بثنائية نظيفة. ورغم ذلك يمتلك "نسور قاسيون" تاريخا مهما في كأس العرب ببلوغهم النهائي).أما المباراة الثانية فستكون أمام المنتخب الفلسطيني الذي أقصى ليبيا بركلات الترجيح، ويتمتع بإصرار ودعم جماهيري واسع. ورغم توقف النشاط الرياضي بسبب الاحتلال، فقد واصل المنتخب اعتماده على محترفيه ليحجز مقعده للمرةفي تاريخه.وتختتم المرحلة بمواجهة قطر بقيادة المدرب الإسباني، والتي تطمح إلى الظفر باللقب لأول مرة بعد خسارتها النهائي سنةوإقصائها في نصف نهائي