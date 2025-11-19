سيدي بوزيد : حجز 150 صفيحة من مخدر "القنب الهندي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/zatla2018.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد ومركز حرس المرور بمساعدة مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجز 150 صفيحة من مخدر "القنب الهندي"، وفق ما أفادت مصادر أمنية في تصريح لصحفية "وات".

وأضافت ذات المصادر أنه تم حجز الكميات المذكورة بسيارة قادمة من قطر مجاور إثر تفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث كان المحجوز مخفيا بإحكام داخل مخبأ معد للغرض بالسيارة.

