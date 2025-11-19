Babnet   Latest update 20:26 Tunis

سيدي بوزيد : حجز 150 صفيحة من مخدر "القنب الهندي"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/zatla2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 20:26
      
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد ومركز حرس المرور بمساعدة مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجز 150 صفيحة من مخدر "القنب الهندي"، وفق ما أفادت مصادر أمنية في تصريح لصحفية "وات". 
وأضافت ذات المصادر أنه تم حجز الكميات المذكورة بسيارة قادمة من قطر مجاور إثر تفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث كان المحجوز مخفيا بإحكام داخل مخبأ معد للغرض بالسيارة.
 


