العاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025) – المبارزة: فارس الفرجاني يظفر بذهبية السابر

توج فارس الفرجاني بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح السابر ضمن ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، بعد فوزه في الدور النهائي على التركي فركان يامان بنتيجة 15-14.



برونزية لأحمد الفرجاني





نال شقيقه أحمد الفرجاني الميدالية البرونزية في الاختصاص نفسه بعد خسارته نصف النهائي أمام فارس بنتيجة 11-15.





ياسمين السوسي تضيف برونزية جديدة

أحرزت ياسمين السوسي الميدالية البرونزية في سلاح الشيش (فلوري) إثر هزيمتها في نصف النهائي أمام المبارزة الكازاخية بنتيجة 10-15.



حصيلة تونس ترتفع إلى 16 ميدالية

ارتفع مجموع ميداليات تونس إلى 16 ميدالية موزعة كالتالي:



* 4 ذهبية

* 3 فضية

* 9 برونزية



المتوّجون

الذهبيات:



* إسراء بالطيب (كاراتي)

* جميلة بولكباش (سباحة)

* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)

* فارس الفرجاني (مبارزة – سابر)



الفضيات:



* وفاء محجوب (كاراتي)

* ياسين بن عباس (سباحة)

* جميلة بولكباش (سباحة)



البرونزيات:



* أميمة البديوي، أريج عقاب، سوار الذوادي (جودو)

* محمد أمين الزغلامي، معتز العيفاوي (تايكواندو)

* المنذر المجادي، آية الدريدي (ووشو كونغ فو)

* ياسمين السوسي، أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)

