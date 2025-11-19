العاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025) – المبارزة: فارس الفرجاني يظفر بذهبية السابر

Babnet   Latest update 20:26 Tunis

توج فارس الفرجاني بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح السابر ضمن ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، بعد فوزه في الدور النهائي على التركي فركان يامان بنتيجة 15-14.

برونزية لأحمد الفرجاني


نال شقيقه أحمد الفرجاني الميدالية البرونزية في الاختصاص نفسه بعد خسارته نصف النهائي أمام فارس بنتيجة 11-15.


ياسمين السوسي تضيف برونزية جديدة

أحرزت ياسمين السوسي الميدالية البرونزية في سلاح الشيش (فلوري) إثر هزيمتها في نصف النهائي أمام المبارزة الكازاخية بنتيجة 10-15.

حصيلة تونس ترتفع إلى 16 ميدالية

ارتفع مجموع ميداليات تونس إلى 16 ميدالية موزعة كالتالي:

* 4 ذهبية
* 3 فضية
* 9 برونزية

المتوّجون

الذهبيات:

* إسراء بالطيب (كاراتي)
* جميلة بولكباش (سباحة)
* مروى البراهمي (رمي الصولجان – اختصاص بارالمبي)
* فارس الفرجاني (مبارزة – سابر)

الفضيات:

* وفاء محجوب (كاراتي)
* ياسين بن عباس (سباحة)
* جميلة بولكباش (سباحة)

البرونزيات:

* أميمة البديوي، أريج عقاب، سوار الذوادي (جودو)
* محمد أمين الزغلامي، معتز العيفاوي (تايكواندو)
* المنذر المجادي، آية الدريدي (ووشو كونغ فو)
* ياسمين السوسي، أحمد الفرجاني (مبارزة بالسيف)


