الرابطة الاولى: تاجيل مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان الى موعد لاحق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61328f0e217342.13881803_gqhoknlpfjeim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء تاجيل مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى موعد لاحق.

وكان من المقرر اجراء مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان يوم الاربعاء 26 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس الا ان الالتزامات القارية لفريق باب سويقة جعل كلا الفريقين يتفقان على تاجيل اللقاء الى موعد اخر سيقع ضبطه في الابان.

يذكر الترجي الرياضي يلاقي بيترو اتليتيكو الانغولي يوم السبت 29 نوفمبر الجاري بلواندا


