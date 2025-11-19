Babnet   Latest update 17:29 Tunis

توزر: انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية الرميثة العالية بتمغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 15:23 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انعقدت، أمس الثلاثاء، الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية الرميثة العالية من معتمدية تمغزة الحدودية في ولاية توزر، بإشراف والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة في ملف الشركات الأهلية.

ويشمل نشاط هذه الشركة التي تضم مجموعة من الشبان الناشطين في القطاع، إنتاج الزراعات الكبرى والزراعات العلفية والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة وتربية الماشية، فضلا عن أنشطة متعلقة بالسياحة الايكولوجية في المنطقة، وذلك تثمينا لخصوصية معتمدية تمغزة في هذه الأنشطة، وفق المكلفة بالإحاطة بالمستثمرين ومتابعة ملف الشركات الأهلية بمركز ولاية توزر سهام ميعادي.



وبينت ميعادي أن شركة الرميثة العالية تضم مجموعة من الشبان من بينهم عدد من خريجي الجامعات، حيث أبدوا استعدادهم لإنجاح الشركة، واعربت عن أملها في أن تقدم كافة الإدارات المعنية دعمها وتبسط الإجراءات حتى تمر قريبا إلى مرحلة الإنتاج لدور الشركات الأهلية في الحد من البطالة وتوفير مواطن شغل للشباب ودفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية.
ولفتت الى أن الجهة شهدت إحداث 08 شركات أهلية تنشط في عدة مجالات فلاحية وصناعات تقليدية وخدمات، فضلا عن 09 شركات بصدد استكمال إجراءات التأسيس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318779


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*