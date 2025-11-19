توزر: انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية الرميثة العالية بتمغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، أمس الثلاثاء، الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية الرميثة العالية من معتمدية تمغزة الحدودية في ولاية توزر، بإشراف والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة في ملف الشركات الأهلية.



ويشمل نشاط هذه الشركة التي تضم مجموعة من الشبان الناشطين في القطاع، إنتاج الزراعات الكبرى والزراعات العلفية والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة وتربية الماشية، فضلا عن أنشطة متعلقة بالسياحة الايكولوجية في المنطقة، وذلك تثمينا لخصوصية معتمدية تمغزة في هذه الأنشطة، وفق المكلفة بالإحاطة بالمستثمرين ومتابعة ملف الشركات الأهلية بمركز ولاية توزر سهام ميعادي.









وبينت ميعادي أن شركة الرميثة العالية تضم مجموعة من الشبان من بينهم عدد من خريجي الجامعات، حيث أبدوا استعدادهم لإنجاح الشركة، واعربت عن أملها في أن تقدم كافة الإدارات المعنية دعمها وتبسط الإجراءات حتى تمر قريبا إلى مرحلة الإنتاج لدور الشركات الأهلية في الحد من البطالة وتوفير مواطن شغل للشباب ودفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية.

ولفتت الى أن الجهة شهدت إحداث 08 شركات أهلية تنشط في عدة مجالات فلاحية وصناعات تقليدية وخدمات، فضلا عن 09 شركات بصدد استكمال إجراءات التأسيس.