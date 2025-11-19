Babnet   Latest update 17:29 Tunis

سيدي بوزيد: إعطاء إشارة انطلاق مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/jelma.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:20 قراءة: 1 د, 7 ث
      
انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة من ولاية سيدي بوزيد، وينجز المشروع بهدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن في معتمدية جلمة وتطوير جودة خدمات قطاع الصحة في الجهة.

وبين المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري في تصريح لصحفي "وات"، أن انطلاق اشغال المستشفى صنف "ب" بجلمة، يعتبر بشرى لكل أهالي الجهة، وقد انطلقت الاشغال على مساحة 5 هكتارات و800 متر مربع وتبلغ المساحة المغطاة 13717 مترا مربعا، وينجز المشروع بكلفة جملية قدرت ب 92 مليون دينار (كلفة تجهيز وبناء)، وتبلغ مدة الأشغال 26 شهرا.



وذكر أن مكونات المشروع تشمل عيادات خارجية وقسم استعجالي وقسم مصالح عامة وإدارة وقسم للأطفال وجراحة عامة و3 قاعات عمليات ومخبر وصيدلة ، وأكد أنّ المشروع ذو فائدة خاصة للجهة، حيث سيخفف العبء على المستشفى الجامعي بالجهة ويقرب الخدمات من المواطنين بشكل فعّال.
وأفاد رئيس المجلس المحلي بجلمة نور الدين السعيدي في تصريح لصحفية "وات"، أنّ انطلاق اشغال المستشفى بجلمة، هو ما ينتظره الأهالي منذ سنوات ومن أولويات سكان المنطقة، واضاف أنّ المشروع سيمكن من خلق فرص للتنمية وحركية اقتصادية خاصة، وان اختيار الموقع الجغرافي يمثل نقطة ايجابية باعتباره يتمركز على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة.
 وأعطيت إشارة انطلاق أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز وممثلي الإدارات الجهوية، وهو مشروع يتنزل في اطار شراكة بين الدولة التونسية والدولة الكويتية (عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318777


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 | 28 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:48
12:12
07:01
05:31
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
22°-12
17°-12
12°-9
16°-11
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*