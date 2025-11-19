Babnet   Latest update 17:29 Tunis

كرة اليد: المنتخب التونسي للسيدات يلاقي نظيره الكوري الجنوبي وديا

Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 16:18
      
يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للسيدات مباراتين وديتين أمام نظيره الكوري الجنوبي بالقاعة الرياضية المغطاة بقرمبالية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة العالم التي تحتضنها كلّ من هولندا وألمانيا.

قائمة اللاعبات المدعوات


حراسة المرمى


* روعة بويدة (الجمعية النسائية بالساحل)
* بسمة صفر (النادي الإفريقي)
* روعة المقدم (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

تنسيق اللعب

* سمية بلحاج (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* سلمى بن حسين (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* سندس حشانة (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* غفران الجلاصي (المنزه الرياضي)

لاعبات المحور

* منى جليزي (زالاو الروماني)
* يسر المصطفاوي (سترازبورغ الفرنسي)
* أمال بن حسين (المنزه الرياضي)

ظهير أيمن

* فدوى عويج (النادي الإفريقي)
* أمال الحمروني (لاروش سوريون الفرنسي)

ظهير أيسر

* ميساء بن حسين (نادي باريس 92 الفرنسي)
* مروى الذوادي (النادي الإفريقي)

جناح أيمن

* هدى رميزة (النادي الإفريقي)
* آية بن عبد الله (زالاو الروماني)
* ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل)

جناح أيسر

* مريم الرزقي (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* فاطمة بوري (النادي الإفريقي)

برنامج المقابلتين

* السبت 22 نوفمبر: س 18:00 – بقاعة قرمبالية
* الأحد 23 نوفمبر: س 15:30 – بقاعة قرمبالية

برنامج المنتخب في بطولة العالم

يشارك المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب فرنسا – الصين – بولونيا.
وتكون المباراة الافتتاحية للسيدات التونسيات أمام فرنسا يوم 28 نوفمبر انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.


