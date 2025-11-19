Babnet   Latest update 14:20 Tunis

والي تونس يؤكد على حسن الاستعداد لموسم الحج

Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 13:20
      
أكد والي تونس عماد بوخريص على حسن الاستعداد لموسم الحج على غرار ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي، داعيا إلى توفير كافة الوسائل والإمكانيات المادية واللوجستية لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة في أحسن الظروف

جاء ذلك خلال جلسة عمل انتظمت مساء يوم أمس بمقر الولاية، خصصت للنظر في سبل إنجاح موسم الحج و تيسير إجراءات إتمام السفر وتقريب الخدمات لحجيجنا الميامين وذلك بإحداث شباك موحد بالحي الوطني الرياضي بالمنزه.



يذكر أنه قد تم فتح "شباك موحد" في عدد من الولايات في فيفري 2025 لإتمام إجراءات سفر الحجاج، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الأمر عليهم وجمع كافة الخدمات الضرورية في مكان واحد.و تشمل هذه الخدمات الحصول على البصمة البيومترية، إجراءات صرف العملة، وتسليم تذكرة السفر ووصل الإقامة
وللاشارة فقد انتظمت هذه الجلسة بحضور المعتمدة الأولى للولاية خلود الهيشري و المدير العام للحي الوطني الرياضي بالمنزه و معتمدي الولاية و ممثلي المصالح الأمنية المعنية و المدير العام لشركة الخدمات والإقامات الوطنية و رئيسة دائرة الشؤون السياسية بالولاية و المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة و المدير الجهوي للشؤون الدينية و المديرة الجهوية للبريد و المدير الجهوي لاتصالات تونس و ممثل عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية و ممثلة عن جمعية الهلال الأحمر التونسي و ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة
ذكرى



