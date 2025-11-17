تونس تترقب زيادة في انتاج زيت الزيتون بنسبة 47 بالمائة خلال موسم 2025 - 2026

توقّعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2025–2026 بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، ليبلغ حوالي 500 ألف طن.



300 ألف طن للتصدير



دعم صادرات الزيت المعلّب



برامج لدعم المؤسسات الناشئة



تنويع الأسواق وتعزيز الحضور الدولي



تنسيق وزاري وتظاهرة وطنية



أوضحت الوزيرة، خلال اجتماعالمنعقد الاثنين، أنّ تونس ستنتج قرابةمن الزيت، من بينهامخصصة للتصدير، في قطاع يُعدّ من أهم ركائزأكدت الوزيرة ضرورة الارتقاء بصادراتعبر مقاربة تشاركية تجمع المهنيين والفاعلين العموميين، مع التذكير بالأولوية التي توليها الحكومة للقطاع من خلال القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ، بهدف تعزيز صورة تونس كبلد منشأ لزيت زيتون معلبووفق معاييرناقش الاجتماع البرنامج الخصوصي لدعمفي مجال التصدير، بما يمكّنها من:* تطوير القدرات التصديرية،* إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية،* مرافقتها في مراحل الترويج،* تمكينها من الشهادات الضرورية للتسويق الدولي.تمّ خلال الاجتماع، المنعقد في إطار تطوير تدخلات، متابعة نتائج البرنامج الإشهاري والترويجي لسنة 2025، والمصادقة على برنامج سنةالذي يهدف إلى:* تكثيف التعريف بالمنشأ التونسي،* اكتسابواعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا والسعودية،* تعزيز موقع الزيت التونسي في الأسواق التقليدية.وأكد المجلس ضرورة التنسيق مع وزاراتلدعم ترويج الزيت المعلّب التونسي. كما تم الإعلان عن تنظيملموسم 2025–2026.