تونس تترقب زيادة في انتاج زيت الزيتون بنسبة 47 بالمائة خلال موسم 2025 - 2026
توقّعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2025–2026 بنسبة 47 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، ليبلغ حوالي 500 ألف طن.
300 ألف طن للتصدير
أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس الوطني لزيت الزيتون المعلّب المنعقد الاثنين، أنّ تونس ستنتج قرابة 500 ألف طن من الزيت، من بينها 300 ألف طن مخصصة للتصدير، في قطاع يُعدّ من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
دعم صادرات الزيت المعلّبأكدت الوزيرة ضرورة الارتقاء بصادرات زيت الزيتون المعلّب عبر مقاربة تشاركية تجمع المهنيين والفاعلين العموميين، مع التذكير بالأولوية التي توليها الحكومة للقطاع من خلال القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز صورة تونس كبلد منشأ لزيت زيتون معلب عالي الجودة ووفق معايير المجلس الدولي للزيتون.
برامج لدعم المؤسسات الناشئةناقش الاجتماع البرنامج الخصوصي لدعم المؤسسات الناشئة في مجال التصدير، بما يمكّنها من:
* تطوير القدرات التصديرية،
* إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية،
* مرافقتها في مراحل الترويج،
* تمكينها من الشهادات الضرورية للتسويق الدولي.
تنويع الأسواق وتعزيز الحضور الدوليتمّ خلال الاجتماع، المنعقد في إطار تطوير تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب، متابعة نتائج البرنامج الإشهاري والترويجي لسنة 2025، والمصادقة على برنامج سنة 2026 الذي يهدف إلى:
* تكثيف التعريف بالمنشأ التونسي،
* اكتساب أسواق جديدة واعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا والسعودية،
* تعزيز موقع الزيت التونسي في الأسواق التقليدية.
