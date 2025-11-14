بنزرت: النظر في الحلول الممكنة للاشكاليات العقارية المعطلة لإنجاز عدد من المشاريع التنموية والخدماتية ذات القرب

تدارس أعضاء اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ببنزرت، خلال اجتماع اللجنة الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية، الاجراءات العملية والحلول الممكنة لتسوية عدد من الوضعيات العقارية العالقة، سواء منها المتعلقة بإجراءات استكمال الهبات أو التخصيص أو ترسيم أو تغيير صبغة العقارات وغيرها، وذلك بالتنسيق بين الادارات ذات العلاقة جهويا ومركزيا وبقية السلط المحلية والبلدية.



وشملت الإجراءات والتدابير بالخصوص فض الإشكالات العقارية المتعلقة بتسويه مشروع احداث سوق بلدي بأوتيك بكلفة اولية تعادل حوالي 800 الف دينار، ومشروع بناء معهد ثانوي بمعتمدية جرزونة بكلفة 1,8مليون دينار، وإحداث مكتبة عمومية بجومين بكلفة اولية تعادل نصف مليون دينار ، وإحداث ملعب بلدي بغزالة بكلفة 2,15 مليون دينار، ومشروع إحداث مضمار اصطناعي لالعاب القوى بمنزل بورقيبة بكلفة محينة تعادل 3,5ملايين دينار ، ومشروع إحداث حديقة رياضية بجومين بكلفة تناهز 600 الف دينار.



وأكّد رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال اشرافه على أشغال الاجتماع، على أهمية الجلسات الدورية للجنة، ودورها الهام والمحوري في فضّ مجمل المصاعب وبالخصوص الاشكاليات العقارية التي قد تعيق تواصل او تنفيذ برامج الدولة وإنجاز المشاريع التنموية الموجهة للمواطن.يشار إلى أن اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع المعطلة يترأسها والي الجهة او من ينوبه، الى جانب عضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ودائرة المجلس الجهوي، و امانة المال الجهوية، والإدارات الجهوية للتنمية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والتنمية الفلاحية، والتجهيز، واملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، إضافة إلى من يرى رئيس اللجنة والي بنزرت فائدة وإضافة من دعوته لحضور ومواكبة جلساتها الدورية.وتندرج اعمال اللجنة في إطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وقرار رئاسة الحكومة المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية لسنة 2023، وتُعنى بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، واقتراح الحلول العملية لتسريع إنجازها مع متابعتها ميدانيا للوقوف على نسق تقدمها، علاوة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.