هيئة الانتخابات تنظم تظاهرات بالمدارس والمعاهد في الجهات لتحسيس الناشئة بأهمية المشاركة في الانتخابات

Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:44
      
شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ بداية الأسبوع الجاري، في تنظيم تظاهرات بالمدارس والمعاهد بالجهات، في إطار تفعيل مشروع "حقيبة اليقظة الديمقراطية لدى الناشئة"، بهدف تعزيز مفهوم المواطنة لديهم وتنمية وعيهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وقد انطلقت هذه الأنشطة وفق رزنامة أعدتها الهيئات الفرعية في عدة جهات، بالنشاط الذي نظمته الهيئة الفرعية بباجة يوم الإثنين الفارط (10 نوفمبر الجاري) في المدرسة الاعدادية "علي القلصادي" بباجة الجنوبية، ويوم الثلاثاء الفارط (11 نوفمبر) في المدرسة الاعدادية "المنجي سليم" بمعتمدية مجاز الباب، وفي المدرسة الابتدائية "سيدي نصر بئر العش" بمعتمدية قبلاط، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بباجة.



كما نظمت الهيئة الفرعية بباجة أول أمس الاربعاء (12 نوفمبر) نشاطا بكل من المدرسة الابتدائية بالمنشية بمعتمدية تبرسق، والمدرسة الإعدادية "ابن رشد" بمعتمدية تستور، ونشاطين آخرين أمس الخميس بمعتمدية نفزة، حيث جرى النشاط الأول في المدرسة الابتدائية "أم العبيد" والثاني في المدرسة الإعدادية "ابن شرف".

من جهتها، نظمت الهيئة الفرعية بسليانة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، أول أمس الاربعاء، نشاطا تحسيسيا لفائدة الناشئة في المدرسة الابتدائية "الحرية" بمعتمدية سليانة الجنوبية، وآخر أمس الخميس في المدرسة الابتدائية "الجمهورية" بمعتمدية سليانة الجنوبية.


