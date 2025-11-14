وزير التجهيز والإسكان يتفقد جاهزية مشروع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعرقوب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b78ab33e3382.55598744_qkimognehpflj.jpg width=100 align=left border=0>

تفقّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الخميس، رفقة الوفد المرافق له في زيارة تفقدية إلى مشروع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بوعرقوب (ولاية نابل)، مختلف مكونات المشروع الذي يضم 74 مسكنا اجتماعيا فرديا، تم بناؤها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء الخميس/الجمعة.

وأوصى بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تسليم المساكن في أقرب الآجال وبتأمين المتابعة والصيانة بشكل دوري لضمان جاهزيتها وفق المعايير المطلوبة.

وأكد على أهمية هذا المشروع في توفير السكن اللائق للمواطنين ذوي الدخل المحدود.











