تطور بنسبة 17,7 بالمائة في اعتمادات الدفع بميزانية وزارة النقل لسنة 2026

قدّرت الاعتمادات المبرمجة لمهمة النقل لسنة 2026 على الموارد العامة لميزانية الدولة بـ 1281,080 مليون دينار تعهدا و1267,300 مليون دينار دفعا، مقابل 1063,928 مليون دينار تعهدا و1076,470 مليون دينار دفعا سنة 2025، أي بزيادة قدرها 17,7 بالمائة في اعتمادات الدفع، وفق ما أفاد به وزير النقل رشيد عامري.



وخلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرض الوزير توزيع اعتمادات الدفع لسنة 2026 على برامج النقل البري، والطيران المدني، والنقل البحري والموانئ، إضافة إلى القيادة والمساندة.



مشاريع تنموية وهيكلة مؤسسات النقل



تفاعلات النواب



دعوات إلى الرقمنة والشفافية



ردود وزير النقل



وأوضح أنه تم تخصيص، منهاللشركات الجهوية للنقل البري، معضمن مشروع ميزانية الوزارة. كما بيّن أنموجهة لمشاريع، منها، في حين تم تخصيصكمنحة استثمار للشركات الجهوية لاقتناء نحووأشار إلى الموافقة علىبكلفة جملية تقدّر بـ، منهامن ميزانية الدولة (15 بالمائة من كلفة المشروع).قدّم الوزير عرضًا حولفي مجالات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الأوضاع المالية للمؤسسات العمومية تحت إشراف الوزارة. وتحدث عنلعدد من الشركات لضمان ديمومتها في ظل المنافسة الدولية.وأشار إلى مشاريع، مثل مشروع، ومشروععبر استعمال اللوحات الرقمية.أثار النواب خلال النقاش عدةمحليا وجهويا ووطنيا، منها استفادة الشركات الجهوية من القروض، وضمانات استكمال المشاريع الكبرى. كما تساءلوا عنوضعف استغلالها في بعض الجهات، مؤكدين الحاجة إلىولاحظ عدد منهم، خصوصا النقل الحديدي، معتبرين أن الأزمةأكثر من كونها مالية، داعين إلىوثمّن بعض النواب، مطالبين بتوزيعها بعدالة على الولايات حسب الحاجة، وتشجيع صفقات مماثلة في النقل الحديدي والجوي والبحري. كما دعوا إلى، خصوصا فيوتوسيعه.طالب عدد من النواب برقمنة منظومة التذاكر ومراجعة الأسعار لتشجيع، إلى جانبومراجعة التشريعات المنظمة للقطاع. كما دعت تدخلات أخرى إلىوالنظر في حالات من طُردوا بسبب الشهادات المزورة.أكد الوزير أنّ العمل جارٍ علىوتخصيصلربط المعتمديات بالولايات، معلنًا عنوأوضح أنلا يلغي إمكانية إنشاء مطار جديد مستقبلا، مشيرا إلى دراسة شاملة لمستقبل النقل الجوي. كما تحدث عنعبر منح امتيازات تتراوح بينلتشجيع شركات الطيران، خاصة بمطار طبرقة، دعما للتنمية السياحية.وبيّن أنّ أسعار التذاكر تعتبر، وأن الوزارة تعمل علىفي مجالات النظافة والحراسة، مشددًا على ضرورة ترسيخفي مؤسسات النقل.أما بخصوص أعوان المناولة، فأكد أنه تم بتاريخترسيم جميع الأعوان المستوفين للشروط بشركةوقدّمت الرئيسة المديرة العامة للشركة توضيحات حول الملفات الاجتماعية المثارة، مؤكدةوعدم المساس