صفاقس: الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يحمّل الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني (بيان)

حمّل الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية كل ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بأجور العمال وفي ما قد يلحق المؤسسات من ضرر.



ويأتي هذا البيان على إثر دعوة الإتحاد الجهوي للشغل إلى إجراء مفاوضات إجتماعية جهوية في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنوت 2025، و2026، و2027، والتلويح بإضراب يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص.









وعبّر الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الاتحاد، في ذات البيان، عن استنكاره لهذا التمشي، داعيا إلى "عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها ".



واعتبر أن برقية إضراب الإتحاد الجهوي للشغل فيها "اعتزام صريح وتحريض على ممارسات غير سلمية، وعلى التعرض لحرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات، وهو ما يجرمه القانون التونسي، وتمنعه لجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي"، منبها أنه "يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن".

وأضاف أن "مثل هذه الإضرابات تتنزل في خانة الإضرار بالسلم الإجتماعي وتعكيره، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى مناخ سليم، والخاسر الأكبر هو الإقتصاد الوطني وحركة التصدير، سيما وأنّ الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري يشمل عددا من المؤسسات المصدرة ".

