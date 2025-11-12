محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارته، أن الدبلوماسية التونسية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، القائمة على مبدأ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدّداً على سعي تونس إلى تنويع علاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية.



وأوضح النفطي أن الدبلوماسية التونسية تعمل بانسجام مع بقية مؤسسات الدولة من أجل إيجاد حلول عملية تلبي احتياجات البلاد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، من خلال تعبئة الموارد الخارجية وتمويل المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، والطاقة.



وزير الخارجية: تحسين الخدمات القنصلية للجالية التونسية بالخارج من أولويات الوزارة



وأشار إلى أن الوزارة تعمل علىوتوظيف علاقات تونس الدبلوماسية لخدمة التنمية، عبرللتونسيين والانخراط في الفضاءات الاقتصادية الإقليمية.كما لفت إلىعبر تعزيز التعاون الاقتصادي والرفع من المبادلات التجارية، خصوصاً في المجالات الحيوية كالأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي.وفي هذا الإطار، كشف النفطي عنبالتنسيق مع ليبيا والأمانة العامة للكوميسا، إلى جانبوتفعيل الاندماج الاقتصادي داخل القارة.وأضاف أن، مشيراً إلى أنأثمرتللفترة 2025-2027، يُخصّص جزء منه لمشروع “تانيت” المتعلق بإعادة تأهيل محطات تطهير المياه وإحداث مركز للخبرة والتكنولوجيا الفلاحية.كما أكد توجه الوزارة نحو(السويد، فنلندا، الدنمارك، النرويج) وتعزيز التعاون مع، فضلاً عنالتي تشهد “ديناميكية جديدة” في إطاروأشار الوزير إلى أن، بل باتت تشمل مجالات جديدة مثل، مؤكداً انخراط وزارته فيوفي ما يتعلق بملف الهجرة، شدد النفطي على أن، لكنها تلتزم في المقابل، مشيراً إلى أن بلادهلتنظيم برامج العودة الطوعية، حيث تمحتى أكتوبر 2025.كما جدد النفطي، مؤكداً أنها، وأن تونس تواصل دعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتهاكما أكد محمد علي النفطي أنتمثل، مشيراً إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع مختلف البعثات الدبلوماسية لتجاوز النقائص وتحسين جودة الخدمات.وأوضح الوزير أن الوزارةمن خلالوتعميمها على معظم البعثات، حيث يشهدإقبالاً متزايداً من أفراد الجالية.وكشف عنوربط أكثر منلتمكين المواطنين من استخراج مضامين الولادة مباشرة من الخارج دون الحاجة إلى العودة لتونس.كما أعلن عنلمتابعة الملفات اليومية، لافتاً إلى أن البعثات التونسية بالخارج أنجزت خلال سنة 2024وأكثر منوأكد النفطي أن الوزارة، ومتابعة أوضاعهم في البلدان التي تشهد اضطرابات، بما في ذلك، والتي قال إنها محل تحقيق قضائي ومتابعة دبلوماسية مستمرة.وأشار كذلك إلىفي، إضافة إلىخلال المشاركات الرياضية بالخارج.وفي ختام مداخلته، أبرز الوزيرمن خلالوتعميمها عبر الوسائط الحديثة، حفاظاً على الهوية الثقافية التونسية للأجيال القادمة.