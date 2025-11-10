Babnet   Latest update 17:09 Tunis

إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس بمعهد بمدينة فرنانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69120c4a26f223.71591664_hfkiemgljqpon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 16:58
      
تسبّب انهيار جزئي لسقف احدى قاعات التدريس بالمعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني بفرنانة من ولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في اصابة تلميذين من تلامذة الثالثة اقتصاد وتصرف، بخدوش وكدمات طفيفة، مما استوجب نقلهما الى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح الرحالي ان التلميذين غادرا المستشفى بموافقة طبية، وان المندوبية قررت تمكين كافة تلامذة القاعة التي جدت بها الحادثة من المتابعة الطبية والنفسية، واضاف انه تمت معاينة القاعة واخلائها ومنع التدريس بها وببقية قاعات الجناح، في انتظار ما ستؤول اليه الدراسات الفنية الجارية من قبل مختصين تم ايفادهم في ذات اليوم.
واشار الرحالي الى ان الانهيار الجزئي كان مفاجئا ولم تسبقه تصدعات او تشققات او تسربات مائية تستوجب اخلاء القاعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وباشرت فرقة الشرطة العدلية بجندوبة ابحاثها للوقوف على الاسباب الحقيقية التي أدت الى الانهيار الجزئي المفاجئ، واحالة الملف الى النيابة العمومية التي اذنت بالبحث في الامر. 

يشار الى ان المعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني وهو اكبر معاهد الجهة محدث منذ سنة 1983 وان القاعة التي جدت بها الحادثة ملحقة مع جناح كامل قبل سنوات قليلة .


الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
