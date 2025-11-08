Babnet   Latest update 14:08 Tunis

أبرز الأحداث السياسية في تونس من 1 إلى 8 نوفمبر 2025

شهد الأسبوع الممتد من 1 إلى 8 نوفمبر 2025 مجموعة من الأحداث السياسية البارزة، شملت نشاطات حكومية وبرلمانية ودبلوماسية، أبرزها:

1 نوفمبر



* مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في افتتاح المتحف المصري الكبير بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

2 نوفمبر

* لقاء وزير الخارجية بطاقم البعثة الديبلوماسية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة 18 للجنة العليا التونسية-المصرية المشتركة في المجالات الأمنية والتجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
* الاتحاد الدولي للصحفيين يعبّر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في الترهيب والعنف ضد الصحفيين.

3 نوفمبر

* أعضاء المجلس الجهوي ببن عروس يؤكدون أهمية تعزيز برامج التنمية في الجهة، خاصة البنية التحتية والمرافق الأساسية.
* وزير الخارجية يستقبل سفير غينيا الجديد ويودع سفيرة كوبا بمناسبة انتهاء مهامها.
* حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى تأسيس مسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتعزيز مسار 25 جويلية.
* وزير الدفاع الوطني يعلن عن تطور ميزانية الوزارة لسنة 2026 بنسبة 13%.

4 نوفمبر

* وزير الداخلية خالد النوري يعرض ميزانية الوزارة أمام البرلمان.
* تسجيل 149 اعتداءً على الصحفيين خلال الفترة نوفمبر 2024 – أكتوبر 2025.
* جلسات مشتركة لمناقشة مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الشؤون الخارجية ضمن ميزانية الدولة 2026.

5 نوفمبر

* انطلاق الجلسات العامة المشتركة للغرفتين البرلمانيتين لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
* وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بالجزائر.
* قرارات الإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال عبد العزيز المخلوفي وأحمد عبد الكافي بضمان مالي.
* الهيئة العامة للسجون تنفي تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.

6 نوفمبر

* تونس تتولى رئاسة المجموعة الإقليمية الإفريقية للطب العسكري للفترة 2025-2027.
* مواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة 2026، وتحديد موعد الاجتماع القادم لآلية التشاور الثلاثي لتونس.
* استقالات ممثلي كتلة صوت الجمهورية من مكتب مجلس نواب الشعب.
* الإعلان عن آجال قبول طلبات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب لملاحظة تصويت سحب الوكالة بالمهدية.

7 نوفمبر

* رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد ويشدّد على تذليل الصعوبات أمام الفلاّحين.
* مناقشة المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع تقديم ملاحظات حول تراكم المبادرات التشريعية وضرورة رقمنة الإدارة البرلمانية.

8 نوفمبر

* تأكيد رابطة حقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية لجوهر بن مبارك ورفضه فك إضرابه عن الطعام.
* انطلاق جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي تقدر بـ 705.229 مليون دينار حسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


