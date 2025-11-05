مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب يدعون الى دعم اسس خلق الثروة من أجل تدعيم الآفاق التشغيلية للشباب

أكد نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على ضرورة تعزيز أسس خلق الثروة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة بين الجهات، إلى جانب تحسين الآفاق التشغيلية للشباب والحد من البطالة.



التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية



التكوين المهني والتشغيل



تطبيق القوانين الاجتماعية وإنهاء المناولة



تشغيل الدكاترة والكفاءات الأكاديمية



الشركات الأهلية ودعم روح المبادرة



شدد عدد من النواب على أهميةمن خلالودعم، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبروإحداثفي مختلف الجهات.واعتبر نواب آخرون أن من الضروريلرفع نسب التشغيل وتحسين الإدماج المهني، داعين إلىفي إطار التعاون الدولي، ودعمباعتبارهاكما تمت الدعوة إلىوالتحولات التكنولوجية المتسارعة، عبروتطوير المسارات التكوينية في، بما يعززويواكبوأثار عدد من النواب مسألةالمؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم، خاصة في، مشيرين إلىالتي نظمها العمال للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.وطالب النواب بضرورة، معفي المؤسسات العمومية والخاصة، ودعوا إلىالذين تم تمديد عقودهم من قبل وزارة الداخلية دون إدماج دائم.كما دعا عدد من المتدخلين إلىفي مجال البحث العلمي، ومنحوأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.وفي جانب آخر، اقترح بعض النوابالمتعلق، مؤكدين أن العديد من الشبابلهذه المبادرة ويترددون في الانخراط فيها.ودعوا إلى، عبروتخصيصلتيسير انطلاق مؤسساتهم الخاصة.