مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب يدعون الى دعم اسس خلق الثروة من أجل تدعيم الآفاق التشغيلية للشباب
أكد نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على ضرورة تعزيز أسس خلق الثروة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة بين الجهات، إلى جانب تحسين الآفاق التشغيلية للشباب والحد من البطالة.
التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية
شدد عدد من النواب على أهمية تفعيل سياسات التنمية الجهوية من خلال الاستثمار في المشاريع المنتجة ودعم المبادرات الخاصة، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر توزيع عادل لموارد الدولة وإحداث ديناميكية اقتصادية في مختلف الجهات.
التكوين المهني والتشغيلواعتبر نواب آخرون أن من الضروري توسيع الآفاق التكوينية للشباب لرفع نسب التشغيل وتحسين الإدماج المهني، داعين إلى إحداث مراكز تكوين مهني جديدة في إطار التعاون الدولي، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل.
كما تمت الدعوة إلى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر تعزيز التكوين في المجالات الرقمية وتطوير المسارات التكوينية في تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تنافسية اليد العاملة التونسية ويواكب التحول الرقمي للاقتصاد الوطني.
تطبيق القوانين الاجتماعية وإنهاء المناولةوأثار عدد من النواب مسألة عدم التزام بعض المؤسسات بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، خاصة في حقول النفط بالجنوب، مشيرين إلى التحركات الاحتجاجية التي نظمها العمال للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
وطالب النواب بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة ومنع المناولة نهائيًا، مع وضع حد لأشكال التشغيل الهش في المؤسسات العمومية والخاصة، ودعوا إلى تسوية وضعيات المتعاقدين بالبلديات الذين تم تمديد عقودهم من قبل وزارة الداخلية دون إدماج دائم.
تشغيل الدكاترة والكفاءات الأكاديميةكما دعا عدد من المتدخلين إلى وضع خطة وطنية عاجلة لاستيعاب الكفاءات الأكاديمية في مجال البحث العلمي، ومنح الأولوية في الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.
الشركات الأهلية ودعم روح المبادرةوفي جانب آخر، اقترح بعض النواب تكثيف التعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، مؤكدين أن العديد من الشباب يجهلون الإطار القانوني لهذه المبادرة ويترددون في الانخراط فيها.
ودعوا إلى تذليل الصعوبات أمام الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة، عبر توفير العقارات اللازمة وتخصيص أراضٍ لفائدتهم لتيسير انطلاق مؤسساتهم الخاصة.
