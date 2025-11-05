Babnet   Latest update 09:49 Tunis

الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق من 26 الى 28 ديسمبر 2025

Publié le Mercredi 05 Novembre 2025
      
تحتضن مدينة تبرسق، من 26 الى 28 ديسمبر المقبل، الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون الذي تنظمه جمعية صيانة مدينة تبرسق من ولاية باجة.

ويهدف هذا المهرجان الى التعريف بزيت الزيتون التبرسقي وجودته العالية وابراز التراث الفلاحي والثقافي للجهة.



وتعد هذه التظاهرة مناسبة هامة للزوار لتذوق هذا المنتج الاستثنائي الذي يمثل ثروة المنطقة والموروث الثقافي والغذائي الذي توارثته الاجيال.

ويتضمن البرنامج عروض فنية وورشات ترفيهية وفقرات تنشيطية في المدينة العتيقة اضافة الى عرض المنتوجات المحلية لمدينة تبرسق.

وتعتبر تبرسق عاصمة زيت الزيتون ودرة الشمال الغربي، خاصة وأن زيت زيتون تبرسق توج بالحصول على علامة التسمية المثبتة الأصل AOC مما يؤكد أن هذا الزيت ينتج وفق معايير تقليدية صارمة مما يمنحه خصائص غذائية استثنائية.



الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
