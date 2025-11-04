Babnet   Latest update 18:24 Tunis

أيمن البلبولي يعزز الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a24e4c997d2.91337806_fknmilgpqhoej.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 17:08 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن انضمام الحارس الدولي الأسبق أيمن البلبولي إلى الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للأكابر في خطة مدرب وطني مساعد.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي أن تعيين البلبولي جاء بطلب من الناخب الوطني سامي الطرابلسي، في إطار إعادة هيكلة الطاقم الفني للمنتخب.



وفي السياق ذاته، تمّ الإعلان عن التحاق حسام الحاج علي بالإطار الفني للمنتخب الأولمبي في خطة مدرب وطني مساعد للمدرب عبد الحي بن سلطان.

ومن المنتظر أن يُعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي يوم الأحد المقبل، خلال برنامج الأحد الرياضي، عن قائمة اللاعبين المدعوين للتربص التحضيري للمنتخب الوطني، المقرر من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص ثلاث مباريات دولية ودية وفق البرنامج التالي:

12 نوفمبر 2025ملعب حمادي العقربي برادس*
تونس – موريتانيا (18:30 س)

14 نوفمبر 2025ملعب حمادي العقربي برادس*
تونس – الأردن (18:30 س)

18 نوفمبر 2025ملعب بيار موروا بمدينة ليل (فرنسا)*
تونس – البرازيل (20:30 س)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317880


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    