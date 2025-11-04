أيمن البلبولي يعزز الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a24e4c997d2.91337806_fknmilgpqhoej.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن انضمام الحارس الدولي الأسبق أيمن البلبولي إلى الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للأكابر في خطة مدرب وطني مساعد.



وأوضحت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي أن تعيين البلبولي جاء بطلب من الناخب الوطني سامي الطرابلسي، في إطار إعادة هيكلة الطاقم الفني للمنتخب.









وفي السياق ذاته، تمّ الإعلان عن التحاق حسام الحاج علي بالإطار الفني للمنتخب الأولمبي في خطة مدرب وطني مساعد للمدرب عبد الحي بن سلطان.



ومن المنتظر أن يُعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي يوم الأحد المقبل، خلال برنامج الأحد الرياضي، عن قائمة اللاعبين المدعوين للتربص التحضيري للمنتخب الوطني، المقرر من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.



وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص ثلاث مباريات دولية ودية وفق البرنامج التالي:



12 نوفمبر 2025 – ملعب حمادي العقربي برادس*

تونس – موريتانيا (18:30 س)



14 نوفمبر 2025 – ملعب حمادي العقربي برادس*

تونس – الأردن (18:30 س)



18 نوفمبر 2025 – ملعب بيار موروا بمدينة ليل (فرنسا)*

تونس – البرازيل (20:30 س)

