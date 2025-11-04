Babnet   Latest update 18:24 Tunis

المديرة الفنية للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو لـ "وات": تحديات هامة تنتظر العناصر الوطنية في الفترة القادمة.. ونسعى جاهدين لمزيد نشر اللعبة على الصعيد الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a23a303b860.38860358_mgfiqnjkoehpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 17:04 قراءة: 2 د, 47 ث
      
أكدت هيفاء الجميلي، المديرة الفنية للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو، أن العناصر الوطنية مقبلة على استحقاقات دولية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها المشاركة في دورة فرنسا الدولية المفتوحة المقررة مطلع شهر فيفري القادم.

وأوضحت في تصريح لـ"وات" أن الرياضيين التونسيين حققوا نتائج مشرفة في مشاركاتهم الأخيرة، لا سيما خلال البطولة المغاربية التي احتضنتها مدينة قسنطينة الجزائرية نهاية أكتوبر الماضي، حيث حصدوا 16 ميدالية ذهبية و10 فضية و13 برونزية في مختلف الأصناف العمرية، إناثاً وذكوراً. كما توّج المنتخب التونسي بكأس الفرق في صنفي الأواسط والوسطيات، واحتل المرتبة الثانية في باقي الأصناف.



وأضافت الجميلي أن هذه النتائج ستكون دافعاً قوياً لمواصلة التألق، مشيرة إلى أن الجامعة تراهن على عدد من الأسماء البارزة للصعود إلى منصات التتويج في المحافل الدولية، من بينهم:
كوثر الثامري (-62 كغ)، آية السايح (-62 كغ)، جيهان بالضياف (+72 كغ) في صنف الكبريات، ومحمد عزيز المؤدب (-72 كغ)، أحمد زقروبة (-88 كغ)، وأمان الله صكوحي (-85 كغ) في صنف الأكابر.

كما شددت على أن الجامعة تعمل على تطوير رياضة اليوزيكان بيدو ونشرها في كامل مناطق الجمهورية عبر مقاربة تشاركية تقوم على اللامركزية، بهدف تعزيز الإقبال عليها لتصبح في مستوى رياضات النزال الأخرى مثل التايكواندو والجودو.

وأفادت الجميلي أن عدد المجازين في هذه الرياضة يبلغ حالياً حوالي 3500 مجاز موزعين على نحو 70 جمعية في مختلف أنحاء البلاد، متوقعة ارتفاع العدد خلال السنة القادمة بالتزامن مع استضافة تونس لمحافل دولية في هذه الرياضة، أبرزها دورة قرطاج الدولية في أفريل وبطولة إفريقيا في الصيف المقبل.

نتائج المنتخب التونسي في البطولة المغاربية (قسنطينة – أكتوبر 2025):

صنف الأداني والدنيوات (3 ذهبية – 4 برونزية)

* جهاد الحسناوي (+50 كغ)
* دعاء الرحيمي (-45 كغ)
* ملكة الورغمي (+50 كغ)
* محمد عمار ميساوي (-40 كغ)
* محمد أمين ميساوي (-45 كغ)
* يوسف العوني (-50 كغ)
* نور الإسلام خذري (-50 كغ)

صنف الأصاغر والصغريات (2 ذهبية – 2 فضية – 2 برونزية)

* ندى بالضياف (-60 كغ)
* أمية حقي (+73 كغ)
* إياد الماجري (-55 كغ)
* مؤيد القاسمي (-60 كغ)
* محمد البشير دلبوشي (-50 كغ)
* محمد حيدر الشافعي (+60 كغ)

صنف الأواسط والوسطيات (4 ذهبية – 5 فضية – 3 برونزية)

* أمن الكوني (-60 كغ)
* سلامة البليلي (-65 كغ)
* مروى العوني (-65 كغ)
* شكران الخياري (+73 كغ)
* جهاد الولهازي (-50 كغ)
* آدم المحمدي (-73 كغ)
* معتز الجراي (+73 كغ)
* براءة السعداوي (-50 كغ)
* مريم التليلي (-60 كغ)
* أنس الجابلي (-55 كغ)
* أحمد الثابت (-60 كغ)
* ميسون زائد (-55 كغ)

صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات – خفيف) (3 ذهبية – 1 فضية – 1 برونزية)

* حسين عطاوة (-72 كغ)
* محمد الجدلي (+88 كغ)
* وجدان بوراس (-72 كغ)
* مرام جاري (-72 كغ)
* مالك الخضراوي (-66 كغ)

صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات) (4 ذهبية – 2 فضية – 3 برونزية)

* محمد عزيز المؤدب (-72 كغ)
* أحمد زقروبة (-88 كغ)
* كوثر الثامري (-62 كغ)
* جيهان بالضياف (+72 كغ)
* أمان الله صكوحي (-85 كغ)
* آية السايح (-62 كغ)
* أيوب القاسمي (-66 كغ)
* نزار عيساوي (-80 كغ)
* إسكندر الزواري (+88 كغ)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317879


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:57
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-16
23°-14
27°-16
21°-17
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    