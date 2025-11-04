المديرة الفنية للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو لـ "وات": تحديات هامة تنتظر العناصر الوطنية في الفترة القادمة.. ونسعى جاهدين لمزيد نشر اللعبة على الصعيد الوطني
أكدت هيفاء الجميلي، المديرة الفنية للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو، أن العناصر الوطنية مقبلة على استحقاقات دولية كبرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها المشاركة في دورة فرنسا الدولية المفتوحة المقررة مطلع شهر فيفري القادم.
وأوضحت في تصريح لـ"وات" أن الرياضيين التونسيين حققوا نتائج مشرفة في مشاركاتهم الأخيرة، لا سيما خلال البطولة المغاربية التي احتضنتها مدينة قسنطينة الجزائرية نهاية أكتوبر الماضي، حيث حصدوا 16 ميدالية ذهبية و10 فضية و13 برونزية في مختلف الأصناف العمرية، إناثاً وذكوراً. كما توّج المنتخب التونسي بكأس الفرق في صنفي الأواسط والوسطيات، واحتل المرتبة الثانية في باقي الأصناف.
وأضافت الجميلي أن هذه النتائج ستكون دافعاً قوياً لمواصلة التألق، مشيرة إلى أن الجامعة تراهن على عدد من الأسماء البارزة للصعود إلى منصات التتويج في المحافل الدولية، من بينهم:
كوثر الثامري (-62 كغ)، آية السايح (-62 كغ)، جيهان بالضياف (+72 كغ) في صنف الكبريات، ومحمد عزيز المؤدب (-72 كغ)، أحمد زقروبة (-88 كغ)، وأمان الله صكوحي (-85 كغ) في صنف الأكابر.
كما شددت على أن الجامعة تعمل على تطوير رياضة اليوزيكان بيدو ونشرها في كامل مناطق الجمهورية عبر مقاربة تشاركية تقوم على اللامركزية، بهدف تعزيز الإقبال عليها لتصبح في مستوى رياضات النزال الأخرى مثل التايكواندو والجودو.
وأفادت الجميلي أن عدد المجازين في هذه الرياضة يبلغ حالياً حوالي 3500 مجاز موزعين على نحو 70 جمعية في مختلف أنحاء البلاد، متوقعة ارتفاع العدد خلال السنة القادمة بالتزامن مع استضافة تونس لمحافل دولية في هذه الرياضة، أبرزها دورة قرطاج الدولية في أفريل وبطولة إفريقيا في الصيف المقبل.
نتائج المنتخب التونسي في البطولة المغاربية (قسنطينة – أكتوبر 2025):
صنف الأداني والدنيوات (3 ذهبية – 4 برونزية)* جهاد الحسناوي (+50 كغ)
* دعاء الرحيمي (-45 كغ)
* ملكة الورغمي (+50 كغ)
* محمد عمار ميساوي (-40 كغ)
* محمد أمين ميساوي (-45 كغ)
* يوسف العوني (-50 كغ)
* نور الإسلام خذري (-50 كغ)
صنف الأصاغر والصغريات (2 ذهبية – 2 فضية – 2 برونزية)* ندى بالضياف (-60 كغ)
* أمية حقي (+73 كغ)
* إياد الماجري (-55 كغ)
* مؤيد القاسمي (-60 كغ)
* محمد البشير دلبوشي (-50 كغ)
* محمد حيدر الشافعي (+60 كغ)
صنف الأواسط والوسطيات (4 ذهبية – 5 فضية – 3 برونزية)* أمن الكوني (-60 كغ)
* سلامة البليلي (-65 كغ)
* مروى العوني (-65 كغ)
* شكران الخياري (+73 كغ)
* جهاد الولهازي (-50 كغ)
* آدم المحمدي (-73 كغ)
* معتز الجراي (+73 كغ)
* براءة السعداوي (-50 كغ)
* مريم التليلي (-60 كغ)
* أنس الجابلي (-55 كغ)
* أحمد الثابت (-60 كغ)
* ميسون زائد (-55 كغ)
صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات – خفيف) (3 ذهبية – 1 فضية – 1 برونزية)* حسين عطاوة (-72 كغ)
* محمد الجدلي (+88 كغ)
* وجدان بوراس (-72 كغ)
* مرام جاري (-72 كغ)
* مالك الخضراوي (-66 كغ)
صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات) (4 ذهبية – 2 فضية – 3 برونزية)* محمد عزيز المؤدب (-72 كغ)
* أحمد زقروبة (-88 كغ)
* كوثر الثامري (-62 كغ)
* جيهان بالضياف (+72 كغ)
* أمان الله صكوحي (-85 كغ)
* آية السايح (-62 كغ)
* أيوب القاسمي (-66 كغ)
* نزار عيساوي (-80 كغ)
* إسكندر الزواري (+88 كغ)
