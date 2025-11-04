المديرة الفنية للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو لـ "وات": تحديات هامة تنتظر العناصر الوطنية في الفترة القادمة.. ونسعى جاهدين لمزيد نشر اللعبة على الصعيد الوطني

أكدت، أن العناصر الوطنية مقبلة علىخلال الفترة المقبلة، أبرزها المشاركة فيالمقررة مطلع شهر فيفري القادم.وأوضحت في تصريح لـ"وات" أن الرياضيين التونسيينفي مشاركاتهم الأخيرة، لا سيما خلالالتي احتضنتها مدينةنهاية أكتوبر الماضي، حيث حصدوافي مختلف الأصناف العمرية، إناثاً وذكوراً. كما توّج المنتخب التونسي، واحتل

نتائج المنتخب التونسي في البطولة المغاربية (قسنطينة – أكتوبر 2025):



صنف الأداني والدنيوات (3 ذهبية – 4 برونزية)



صنف الأصاغر والصغريات (2 ذهبية – 2 فضية – 2 برونزية)



صنف الأواسط والوسطيات (4 ذهبية – 5 فضية – 3 برونزية)



صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات – خفيف) (3 ذهبية – 1 فضية – 1 برونزية)



صنف الأكابر والكبريات (متعدد الاختصاصات) (4 ذهبية – 2 فضية – 3 برونزية)



وأضافت الجميلي أن هذه النتائج ستكون، مشيرة إلى أن الجامعة تراهن على عدد من الأسماء البارزة للصعود إلى منصات التتويج في المحافل الدولية. كما شددت على أن الجامعة تعمل على عبر مقاربة تشاركية تقوم على، بهدف تعزيز الإقبال عليها لتصبح في مثل التايكواندو والجودو. وأفادت الجميلي أن عدد المجازين في هذه الرياضة يبلغ حالياً حوالي موزعين على نحو في مختلف أنحاء البلاد، متوقعة بالتزامن مع في هذه الرياضة.