انطلاق فعاليات الدورة 28 لمعرض "إيكوموندو" بريميني إيطاليا

(من مبعوثة وات نهلة زايري)- انطلقت صباح، الثلاثاء، فعاليات الدورة 28 لمعرض إيكوموندو بمركز المعارض بمدينة ريميني الإيطالية.



ويشارك في هذه الدورة 66 بلدا من مختلف أنحاء العالم ومن بينها تونس والمغرب والعديد من الدول الإفريقية ، فضلا عن مشاركة 350 عارض.



وأكد الرئيس التنفيذي للمعرض، كورادو برابوني، في تصريح لــ/وات/، أن الدورة الحالية شهدت توظيف مزيدا من المساحات للعرض لتمكين أكثر ما يمكن من المؤسسات للمشاركة في فعاليات المعرض.وقال "نطمح أن يصبح هذا الحدث أكثر عالمية وسنركز خلال هذه الدورة، أيضا، على القارة الإفريقية".وأفاد المسؤول، بأن الشركات الناشئة المشاركة في المعرض، والتي قدمت أفكارا مبتكرة في مجال الاقتصاد الأخضر هي من بلدان شمال إفريقيا وخاصة تونس والمغرب. وتابع "هذا دليل على أن ما زرعناه بدأ يأتي ثماره".وتشارك تونس بممثلين عن الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فضلا عن مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لمؤسسات متخصصة في العديد من المجالات الصناعية.ويوفر المعرض للمشاركين التونسيين فرصا لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف البلدان المشاركة وإبرام اتفاقيات في المجالات ذات العلاقة.ويهتم معرض "إيكوموندو 2025" بمحاور تتعلّق بتحويل النفايات إلى موارد وإدارة المياه والاقتصاد الأخضر و وإعادة تأهيل التربة والطاقة الحيوية والزراعة والمراقبة البيئية والاقتصاد الحيوي.وتتوزع الفضاءات المتخصصة لتشمل فضاء الاقتصاد الأزرق لحماية البحار وفضاء المدن وفضاء التصميم الورقي البيئي وفضاء الأزياء والتقنيات غير الحفرية.ويتضمن برنامج التظاهرة عقد مؤتمرات من تنظيم اللجنة العلمية لمناقشة أحدث التشريعات في المجال واستعادة النظم البيئية والإدارة الذكية للموارد، إلى جانب إبراز الدور المتزايد للتكنولوجيا الخضراء في إفريقيا.وإيكوموندو هو معرض إيطالي دولي أصبح حدثا مرجعيا في أوروبا يهتم بالأوضاع البيئية في العالم ويركز على الاقتصاد الأخضر والتحويل الدائري. كما أنه يعد منصة دولية تجمع بين الخبراء وصناع السياسات لتبادل الابتكارات في مجالات استعادة الموارد وإدارة المياه والاقتصاد الأزرق.