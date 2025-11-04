دورة الألعاب الإسلامية بالرياض: أريج عقاب وأيوب سالم يحملان الراية الوطنية في حفل الافتتاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909cf3756a3b4.22484456_qhflmipoejkgn.jpg width=100 align=left border=0>

تم اختيار لاعـبة الجودو أريج عقاب والرباع أيوب سالم لحمل الراية الوطنية التونسية خلال حفل افتتاح النسخة السادسة من دورة الألعاب الإسلامية، المقررة بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.



وسيمثل هذا الثنائي تونس في حفل الافتتاح الرسمي للحدث، الذي يشهد مشاركة رياضيين من مختلف الدول الإسلامية، وفق ما أفادت به مصادر من البعثة التونسية المشاركة.









في المقابل، لن يتمكن السباحان أحمد الجوادي – بطل العالم في سباقي 800م و1500م سباحة حرة في سنغافورة 2025 – ورامي الرحموني من المشاركة في الدورة، حيث يتغيب الأول لأسباب فنية والثاني لدواعٍ صحية.



كما سيغيب ثلاثي ألعاب القوى في اختصاص 3000 متر موانع، وهم محمد أمين الجهيناوي (صاحب المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024) ومروى بوزياني (صاحبة المركز الرابع في بطولة العالم طوكيو 2025) ورحاب الظاهري، لأسباب صحية أيضًا.



أما مشاركة الرباع محمد أمين بوحجبة فما تزال رهينة التقرير الطبي الذي سيحسم مدى جاهزيته.



وتضم البعثة الرياضية التونسية، باعتبار بوحجبة، 42 رياضيًا موزعين على 12 اختصاصًا، على النحو التالي:



* السباحة: محمد ياسين بن عباس – بلحسن بن ميلاد – جميلة بولكباش

* ألعاب القوى: ريان الشارني – أحمد الجزيري

* بارا ألعاب القوى: مروى البراهمي – نضال الخليفي – ياسين الغربي – سيف الدين بلخير

* الرياضات الإلكترونية: محمد شاهين التركي

* المبارزة: فارس الفرجاني – أحمد الفرجاني – أمان الله الهميسي – نوران بشير – ياسمين السوسي

* الجوجوتسو: ميساء البريكي – كريم الموني – معز معتوق – مروان ظافر

* الجودو: أريج عقاب – أميمة البديوي – سوار الذوادي – علاء الدين بن شلبي – قصي بن غرس

* الكاراتي: وفاء محجوب – إسراء بالطيب

* التايكواندو: فارس بوجمعي – معتز العيفاوي – نور الدين التريكي – محمد أمين الزغلامي

* رفع الأثقال: أيوب سالم – إدريس الورثي – أمين بوحجبة

* المصارعة: شهد الجلجلي – شهرزاد العياشي – خير الدين بن تليلي – فاروق الجلاصي – أسامة نصر – رضوان الطرهوني

* الووشو كونغ فو: آية الدريدي – شيماء الناوي – منذر المجادي



وتُعد استضافة الرياض لهذه النسخة من ألعاب التضامن الإسلامي عودةً إلى المملكة بعد تنظيمها للنسخة الأولى سنة 2005 في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.



وقد أحرزت تونس خلال مشاركاتها السابقة في هذه الألعاب 37 ميدالية، منها 4 ذهبية و4 فضية و29 برونزية.

