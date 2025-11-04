Babnet   Latest update 10:39 Tunis

الفيلمان التونسيان "صوت هند رجب" و"سماء بلا أرض" يُتوّجان في مهرجان "موسترا فالنسيا- سينما المتوسط" بإسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4a78997271.84295408_lmqgipjehnfok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 09:38 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تحصل الفيلمان التونسيان "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية و"سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري على جائزتين ضمن فعاليات مهرجان "موسترا فالنسيا – سينما المتوسط" في إسبانيا، في دورته الأربعين التي انتظمت من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.

وقد حاز فيلم "سماء بلا أرض" على جائزة أفضل سيناريو، بينما فاز فيلم "صوت هند رجب" بـ جائزة الجمهور، تأكيدًا لمكانة السينما التونسية في الساحة المتوسطية والدولية.



يُسلّط فيلم "سماء بلا أرض" الضوء على ظاهرة الهجرة من منظور إنساني، من خلال قصة ثلاث شابات من ساحل العاج يعشن في تونس وتتغيّر حياتهن بعد استقبالهن الطفلة "إيما" ذات الأربع سنوات، الناجية الوحيدة من حادثة غرق مأساوية في البحر. ويطرح العمل تساؤلات عميقة حول معنى الأسرة والانتماء والمسؤولية في سياق اجتماعي متحوّل.

أما فيلم "صوت هند رجب"، فهو عمل روائي طويل يستلهم قصته من الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب، ليكشف بشاعة الجرائم الصهيونية في غزة. وقد حظي الفيلم بإشادة دولية واسعة بعد فوزه بـ الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي (بينالي البندقية)، إلى جانب ست جوائز موازية مرموقة.

ويمثل الفيلمان تونس في عدد من المهرجانات الدولية المقبلة، إذ تم اختيار "صوت هند رجب" ليمثل البلاد رسميًا في جوائز الأوسكار 2026 التي ستُعلن نتائجها يوم 15 مارس المقبل في لوس أنجلوس، فيما سيُشارك "سماء بلا أرض" في مهرجان "فيلم أفريكا" بلندن بين 14 و23 نوفمبر الجاري.


الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
Indicateurs
Babnet

