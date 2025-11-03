وزير الخارجية يلتقي سفيرة كوبا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908eb3a98fef1.34866866_honkgfjlqempi.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية كوبا لدى تونس "مريم مارتيناز لوريل"، بمناسبة انتهاء مهامها.



وأشاد الوزير خلال اللقاء، بمستوى العلاقات التي تجمع بين تونس وكوبا، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الصحة والتعليم والتكوين والتبادل الثقافي والسياحة والتجارة، خاصة فيما يتصل بتسويق زيت الزيتون التونسي وتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية.









كما عبّرالنفطي ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الكوبية طوال فترة مهامها من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



من جانبها، عبرت السفيرة الكوبية عن تقديرها لما حظيت به من دعم وتعاون من مختلف السلطات خلال الفترة التي قضتها في تونس، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين في المجالات الواعدة وبالخصوص التجارة والسياحة.

