Babnet   Latest update 20:41 Tunis

وزير الخارجية يلتقي سفيرة كوبا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908eb3a98fef1.34866866_honkgfjlqempi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 19:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية كوبا لدى تونس "مريم مارتيناز لوريل"، بمناسبة انتهاء مهامها.

وأشاد الوزير خلال اللقاء، بمستوى العلاقات التي تجمع بين تونس وكوبا، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الصحة والتعليم والتكوين والتبادل الثقافي والسياحة والتجارة، خاصة فيما يتصل بتسويق زيت الزيتون التونسي وتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية.



كما عبّرالنفطي ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الكوبية طوال فترة مهامها من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبها، عبرت السفيرة الكوبية عن تقديرها لما حظيت به من دعم وتعاون من مختلف السلطات خلال الفترة التي قضتها في تونس، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين في المجالات الواعدة وبالخصوص التجارة والسياحة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317820


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
23°-16
23°-14
25°-15
24°-18
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    