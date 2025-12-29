Babnet   Latest update 11:07 Tunis

انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695253574dffd4.85651318_nfoijhmlpqekg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 11:07 قراءة: 1 د, 29 ث
      
انطلقت، الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض، اشغال ملتقى الأعمال  السعودي التونسي بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وذلك لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وشهد الملتقى، الذي ينتظم في إطار اشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، حضور عدد هام من رجال الاعمال من البلدين في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتعدين والزراعة والصحة والتكنولوجيا والخدمات المالية.



وتضمنت الجلسة الافتتاحية مداخلات لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وعمر العجاجي نيابة عن رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

ويشتمل برنامج الملتقى عرضا تقديميا عن "استثمر في السعودية" وعرضا " عن البيئة والفرص الاستثمارية في تونس" وعرضين  حول القطاعات الواعدة لاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي تونس.

كما سيشهد الملتقى عقد اجتماعات للقطاع الخاص مع ممثلي وكالة خدمات المستثمرين في وزارة الاستثمار السعودية.

يذكر انه تم في اطار الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية توقيع 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة. 
وتتمثل الوثائق التي تم إمضاؤها في اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الانباء السعودية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس  والمملكة العربية السعودية، ما قيمته 964 مليون دينار، مع نهاية سنة 2024.
وتمثل صادرات تونس نحو المملكة ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي الصّادرات نحو المنطقة، وتقدّر بحوالي 117 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 126 مؤسّسة تونسيّة مصدّرة، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.
وتعدّ المملكة العربية السعودية، قاعدة تصديرية كبيرة للمنتوجات التونسية، باعتبارها الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321038

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-9
16°-9
16°-9
18°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026