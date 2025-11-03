Babnet   Latest update 15:43 Tunis

المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته العاشرة: 55 فيلماً من أكثر من 30 بلداً وإسبانيا ضيف شرف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908b542423648.94097521_plfjohmqkengi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 15:18 قراءة: 1 د, 30 ث
      

تونس – تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان من 11 إلى 15 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من المخرجين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، تحت إشراف الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين (ACTIFS).

وتتضمن برمجة هذه الدورة 55 فيلماً من بينها:


* 6 أفلام روائية طويلة،

* 17 فيلماً روائياً قصيراً،
* 9 أفلام وثائقية طويلة،
* 13 فيلماً وثائقياً قصيراً،
* 10 أفلام تحريك.

وتسجّل الدورة حضور إسبانيا كضيف شرف، إلى جانب مشاركة أعمال من أكثر من 30 بلداً تمثل مختلف القارات، من بينها تونس، لبنان، المغرب، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، الإمارات، سوريا، فلسطين، مصر، كينيا، التوغو، أوغندا، إيران، كوريا الجنوبية، بنغلاديش، أفغانستان، البيرو، البرازيل، كولومبيا، المكسيك، كندا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان، أرمينيا، بولندا، البوسنة، أوكرانيا، تركيا وبيلاروسيا.

الافتتاح بفيلم "ضع روحك على يدك وامشِي" تكريماً لفاطمة حسونة

يفتتح المهرجان يوم الثلاثاء 11 نوفمبر على الساعة السابعة مساءً بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بعرض فيلم "ضع روحك على يدك وامشِي"، وهو عمل من إخراج سيدة فارسي وتصوير المصوّرة الصحفية الشهيدة فاطمة حسونة.

ويُقدَّم الفيلم على أنه شهادة بصرية مؤثرة من قلب غزة، وثّقتها حسونة بعدستها قبل استشهادها، حيث نقلت للعالم فظائع العدوان الصهيوني، وعبّرت بصورها عن قوة المرأة الفلسطينية وصمودها في مواجهة آلة الحرب.
وكانت الشهيدة فاطمة حسونة قد تلقت قبل استشهادها بيوم واحد فقط إشعاراً بقبول عرض الفيلم في مهرجان "كان" السينمائي، لتصبح قصتها رمزاً لتلاحم الفن والمقاومة.

ورشات وندوات فكرية حول فلسفة حقوق الإنسان

يتضمّن برنامج الدورة كذلك ورشة في النقد السينمائي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تختتم بإصدار نشرية خاصة تحتوي على مقالات وتحاليل نقدية للمشاركين.

كما تنتظم يوم الخميس 14 نوفمبر 2025 ندوة فكرية كبرى بعنوان
"مضمون حقوق الإنسان في الواقع الحالي"، تتناول فلسفة حقوق الإنسان في السياق الدولي الراهن، مع تسليط الضوء على الحق الفلسطيني في الحياة وحقوق النساء في العيش بأمان وكرامة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317804


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
23°-15
26°-15
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    