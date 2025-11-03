المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته العاشرة: 55 فيلماً من أكثر من 30 بلداً وإسبانيا ضيف شرف

تونس – تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان من 11 إلى 15 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من المخرجين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، تحت إشراف الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين (ACTIFS).

وتتضمن برمجة هذه الدورة 55 فيلماً من بينها:





الافتتاح بفيلم "ضع روحك على يدك وامشِي" تكريماً لفاطمة حسونة



ورشات وندوات فكرية حول فلسفة حقوق الإنسان



وتسجّل الدورة حضور، إلى جانب مشاركة أعمال من أكثر منتمثل مختلف القارات، من بينهايفتتح المهرجان يومبقاعةبالعاصمة، بعرض فيلم، وهو عمل من إخراجوتصويرويُقدَّم الفيلم على أنه، وثّقتها حسونة بعدستها قبل استشهادها، حيث نقلت للعالم فظائع العدوان الصهيوني، وعبّرت بصورها عنفي مواجهة آلة الحرب.وكانت الشهيدة فاطمة حسونة قد تلقت قبل استشهادها بيوم واحد فقط إشعاراً بقبول عرض الفيلم في، لتصبح قصتها رمزاً لتلاحم الفن والمقاومة.يتضمّن برنامج الدورة كذلكتتواصل على مدى، تختتم بإصدارتحتوي على مقالات وتحاليل نقدية للمشاركين.كما تنتظم يومبعنوان، تتناول فلسفة حقوق الإنسان في السياق الدولي الراهن، مع تسليط الضوء على