المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في دورته العاشرة: 55 فيلماً من أكثر من 30 بلداً وإسبانيا ضيف شرف
تونس – تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان من 11 إلى 15 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من المخرجين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، تحت إشراف الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين (ACTIFS).وتتضمن برمجة هذه الدورة 55 فيلماً من بينها:
* 6 أفلام روائية طويلة،
* 17 فيلماً روائياً قصيراً،
* 9 أفلام وثائقية طويلة،
* 13 فيلماً وثائقياً قصيراً،
* 10 أفلام تحريك.
وتسجّل الدورة حضور إسبانيا كضيف شرف، إلى جانب مشاركة أعمال من أكثر من 30 بلداً تمثل مختلف القارات، من بينها تونس، لبنان، المغرب، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، الإمارات، سوريا، فلسطين، مصر، كينيا، التوغو، أوغندا، إيران، كوريا الجنوبية، بنغلاديش، أفغانستان، البيرو، البرازيل، كولومبيا، المكسيك، كندا، بلجيكا، إيطاليا، اليونان، أرمينيا، بولندا، البوسنة، أوكرانيا، تركيا وبيلاروسيا.
الافتتاح بفيلم "ضع روحك على يدك وامشِي" تكريماً لفاطمة حسونةيفتتح المهرجان يوم الثلاثاء 11 نوفمبر على الساعة السابعة مساءً بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، بعرض فيلم "ضع روحك على يدك وامشِي"، وهو عمل من إخراج سيدة فارسي وتصوير المصوّرة الصحفية الشهيدة فاطمة حسونة.
ويُقدَّم الفيلم على أنه شهادة بصرية مؤثرة من قلب غزة، وثّقتها حسونة بعدستها قبل استشهادها، حيث نقلت للعالم فظائع العدوان الصهيوني، وعبّرت بصورها عن قوة المرأة الفلسطينية وصمودها في مواجهة آلة الحرب.
وكانت الشهيدة فاطمة حسونة قد تلقت قبل استشهادها بيوم واحد فقط إشعاراً بقبول عرض الفيلم في مهرجان "كان" السينمائي، لتصبح قصتها رمزاً لتلاحم الفن والمقاومة.
ورشات وندوات فكرية حول فلسفة حقوق الإنسانيتضمّن برنامج الدورة كذلك ورشة في النقد السينمائي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تختتم بإصدار نشرية خاصة تحتوي على مقالات وتحاليل نقدية للمشاركين.
كما تنتظم يوم الخميس 14 نوفمبر 2025 ندوة فكرية كبرى بعنوان
"مضمون حقوق الإنسان في الواقع الحالي"، تتناول فلسفة حقوق الإنسان في السياق الدولي الراهن، مع تسليط الضوء على الحق الفلسطيني في الحياة وحقوق النساء في العيش بأمان وكرامة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317804