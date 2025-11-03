البريد التونسي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية – تونس 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69087b883f97f5.64110440_elohmkfjgqpin.jpg width=100 align=left border=0>

يصدر البريد التونسي يوم 4 نوفمبر 2025 طابعاً بريدياً خاصاً بمناسبة احتضان تونس لفعاليات المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية (JCI World Congress 2025).



وسيُعرض هذا الطابع البريدي، إلى جانب المنتوجات المتصلة به، للبيع ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في جميع مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية.









كما يتيح البريد التونسي إمكانية اقتناء الطابع عن بُعد عبر الأنترنات من خلال الموقع الإلكتروني:

www.e-stamps.poste.tn.



وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإصدار الجديد يندرج ضمن سلسلة الطوابع البريدية التذكارية التي توثق أبرز الأحداث الوطنية والدولية التي تحتضنها تونس، تأكيداً على مكانتها في المشهدين الإقليمي والدولي.

