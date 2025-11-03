Babnet   Latest update 11:14 Tunis

قنصلية تونس ببلارمو تنظم يوما اعلاميا للترويج لفرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69087a296e5cf5.16406898_hqjogiklmfenp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 10:45
      
نظّمت قنصليّة الجمهوريّة التّونسية ببلارمو، مؤخرا، بالتعاون مع غرفة التجارة "بلارمو-إنّا" وبلديّة بلارمو، يوما إعلاميّا إقتصاديّا، بعنوان "الصّناعات الغذائيّة...فرص الاستثمار والأعمال بين تونس وصقليّة"..

وقد حضر افتتاح أشغال هذا اليوم الاقتصادي محمد علي محجوب، قنصل الجمهورية التونسية ببلارمو بمعيّة روبرتو لاغالا رئيس بلديّة "بلارمو"، و الاسندرو البانييزي رئيس غرفة التّجارة "بلارمو انا".



وشارك في هذا اللقاء أيضا وفد إقتصادي تونسي ترأّسه مراد بلحسن المدير العام للدّبلوماسية الاقتصاديّة والثقافيّة بوزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج وممثّل مركز النّهوض بالصّادرات بميلانو ورئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة وممثّل وكالة النّهوض بالاستثمار الخارجي بميلانو وممثّل عن وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة..

وقد مثّلت هذه التّظاهرة التي تندرج في اطار تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والثقافية فرصة قيّمة للتّسويق لتونس كوجهة اقتصاديّة وعرض الامتيازات التي ترصدها الدّولة التّونسية للتّشجيع على الاستثمار بتونس وفرص الشّراكة بين تونس وصقليّة خاصّة في المجالين الفلاحي والصّناعات الغذائيّة.

وتم خلال أشغال هذا اليوم عرض شهادات لتجارب ناجحة لعدد من رجال الأعمال الإيطاليّين المستثمرين بتونس.

وفي ختام هذه التّظاهرة، تمّ الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة لدفع التّعاون الاقتصادي من خلال تبادل الزّيارات لرجال الأعمال من البلدين في شتّى المجالات على غرار الصّناعات الغذائيّة والطّاقة والطّاقات المتجدّدة..

وشكّلت هذه التّظاهرة مناسبة لعرض مطويّات ترويجيّة للوجهة السياحية التّونسية وشريط فيديو حول مزايا الاستثمار في تونس، إلى جانب تنظيم حصّة تذوّق لبعض المنتوجات الغذائيّة التونسية.


