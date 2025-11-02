Babnet   Latest update 22:42 Tunis

ديوان الصناعات التقليدية ينظم مشاركة حرفيين ومؤسسات حرفية في تظاهرات دولية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 22:07 قراءة: 0 د, 59 ث
      
 سيتولى الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم مشاركة حرفيين ومؤسسات حرفية في عدد من التظاهرات الدولية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك في اطار تنويع الاسواق الخارجية لتصدير منتوجات الصناعات التقليدية.

وسيتم، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن الديوان، تنظيم الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس من 15 الى 19 جانفي 2026 والصالون الدولي للتزويق بميلانو من 22 الى 25 جانفي 2026.

كما يعتزم الديوان تنظيم الدورة 39 لمعرض الحرف اليدوية بمدينة فريد اباد بالهند من 31 جامفي الى 15 فيفري والصالون الدولي للمواد الاستهلاكية بفرنكفورت بالمانيا من 6 الى 10 فيفري 2026.

 وسيتكفل الديوان بكراء الجناح وتهيئته وبمعلوم التسجيل لكل عارض، بالإضافة إلى مصاريف شحن معروضات المشاركين ونقلها ذهابا وإيابا من تونس الى ميلانو مع تحديد معلوم المشاركة لكل حرفي أو مؤسسة بــ 3000 دينار، ولا يتم إيداع المبلغ المالي بالحساب الجاري للديوان إلا بعد الحصول على تأكيد المشاركة
ويتعين على الحرفيين و أصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة، وفق نفس المصدر، تعمير طلب المشاركة الذي يسحب من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمقر نشاط الحرفي أو المؤسسة بكل دقة وذكر كامل البيانات المطلوبة مع تقديم ملف مرئي لضمان قبول ملف المشاركة وتوفير أوفر حظوظ القبول
.وحدد آخر أجل لقبول الملفات يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمقر النشاط 
مدفعي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317765


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
22°-15
25°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    