ديوان الصناعات التقليدية ينظم مشاركة حرفيين ومؤسسات حرفية في تظاهرات دولية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026

سيتولى الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم مشاركة حرفيين ومؤسسات حرفية في عدد من التظاهرات الدولية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وذلك في اطار تنويع الاسواق الخارجية لتصدير منتوجات الصناعات التقليدية.



وسيتم، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن الديوان، تنظيم الصالون الدولي للتحف والهدايا بباريس من 15 الى 19 جانفي 2026 والصالون الدولي للتزويق بميلانو من 22 الى 25 جانفي 2026.



كما يعتزم الديوان تنظيم الدورة 39 لمعرض الحرف اليدوية بمدينة فريد اباد بالهند من 31 جامفي الى 15 فيفري والصالون الدولي للمواد الاستهلاكية بفرنكفورت بالمانيا من 6 الى 10 فيفري 2026.وسيتكفل الديوان بكراء الجناح وتهيئته وبمعلوم التسجيل لكل عارض، بالإضافة إلى مصاريف شحن معروضات المشاركين ونقلها ذهابا وإيابا من تونس الى ميلانو مع تحديد معلوم المشاركة لكل حرفي أو مؤسسة بــ 3000 دينار، ولا يتم إيداع المبلغ المالي بالحساب الجاري للديوان إلا بعد الحصول على تأكيد المشاركةويتعين على الحرفيين و أصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة، وفق نفس المصدر، تعمير طلب المشاركة الذي يسحب من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمقر نشاط الحرفي أو المؤسسة بكل دقة وذكر كامل البيانات المطلوبة مع تقديم ملف مرئي لضمان قبول ملف المشاركة وتوفير أوفر حظوظ القبول.وحدد آخر أجل لقبول الملفات يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمقر النشاطمدفعي