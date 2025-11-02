الدورة الــ28 لمعرض ايكوموندو بريمني من 4 إلى 7 نوفمبر 2025

تنطلق فعاليات الدورة الــ28 لمعرض "إيكوموندو 2025" يوم 4 نوفمبر 2025 لتتواصل إلى غاية يوم 7 نوفمبر 2025 بمركز المعارض بمدينة ريميني الإيطالية.

وتنتظم هذه الدورة التي ستشهد مشاركة 121 بلدا، من بينها تونس، ببادرة من مجموعة المعارض الايطالية.

وتشارك تونس بممثلين عن الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بالإضافة إلى ثلة من رجال الأعمال الممثلين لشركات مخصصة في العديد من المجالات الصناعية.



وسيوفر المعرض للمشاركين التونسيين فرصة اجراء العديد من اللقاءات وإبرام اتفاقيات مع نظرائهم من البلدان المشاركة.ويتضمن معرض "ايكومندو 2025"عدة محاور رئيسية، تخص تحويل النفايات إلى موارد و إدارة المياه والاقتصاد الأخضر وإعادة تأهيل التربة و الطاقة الحيوية والزراعة و المراقبة البيئية والاقتصاد الحيوي.كما يحتضن المعرض فضاءات متخصصة على غرار فضاء الاقتصاد الأزرق لحماية البحار وفضاء المدن وفضاء التصميم الورقي البيئي وفضاء الأزياء والتقنيات غير الحفرية وغيرها.ويشمل برنامج المعرض تنظيم مؤتمرات من إعداد اللجنة العلمية تتمحور حول مناقشة احدث التشريعات في المجال واستعادة النظم البيئية والطاقة الحيوية الجديدة والإدارة الذكية للموارد، مع تسليط الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا الخضراء في إفريقيا.وإيكوموندو هو معرض إيطالي دولي يعتبر الحدث المرجعي في أوروبا للحالة البيئية، حيث يركز على الاقتصاد الأخضر والتحول الدائري، كما يمثل منصة عالمية تجمع بين الشركات والخبراء وصناع السياسات لتبادل الابتكارات في مجال استعادة الموارد و إدارة المياه و الطاقة الحيوية والاقتصاد الأزرق.ويهدف معرض ريميني، الذي يعد مرجعيا للمهنيين والشركات والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، إلى توفير منصة عالمية لخلق تحالفات جديدة واستكشاف الفرص وتشكيل مستقبل الاقتصاد الأخضر.