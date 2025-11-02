بودربالة في اختتام ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية بجزيرة جربة : نجاح التظاهرة في توجيه رسالة طمانة وسلام واعطاء صورة جميلة لتونس في محيطها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6906a1fedb3919.75586517_khjfigmqoplen.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة على هامش اختتام ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية مساء اليوم السبت بجزيرة جربة، أن هذه التظاهرة سياحية وثقافية مهمة من شأنها ان ترفع قيمة تونس في محيطها الاقليمي وبين دول حوض البحر المتوسط

وأضاف في تصريح لــ/وات/، أن هذه التظاهرة بما احتوته من فقرات متنوعة وعلى درجة مميزة من التنظيم ستساهم في تطوير القطاع السياحي والمشهد الثقافي في تونس.

وابرز نجاح هذه التظاهرة في اعطاء صورة ايجابية وجميلة لتونس في محيطها العربي والمتوسطي والاقليمي والعالمي وتوجيه رسالة طمأنة وسلام عن بلد مستقر يطيب فيه العيش ويعطي الفرصة للجميع ويتوق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل .





واعتبر أن ملامسة التظاهرة ثلاثة ولايات يأتي في إطار رؤية للسياحة متكاملة داخل كامل هذا الإقليم الخامس.



ومن جهته، اعتبر المدير العام للديوان الوطني للسياحة مهدي الحلوي، أن نجاح ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية في دورته الأولى التأسيسية في شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص يشجع على دعم التظاهرة وخاصة بهذا النجاح في إعطاء صورة ايجابية لتونس مغايرة عن الصورة النمطية وهو ما تعمل عليه استراتيجية وزارة السياحة في تنويع المنتوج السياحي واثرائه ، معلنا عن تظاهرات اخرى سيعيش على وقعها السياح ومنها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية في شهر ديسمبر.

وتابع رئيس مجلس النواب ووالي مدنين وليد الطبوبي رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب وإطارات وزارة السياحة ورؤساء الجامعات المهنية بالقطاع سهرة اختتام ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية التي أحيتها الفنانة اللبنانية ديفانيسا بوصلات موسيقية وفرقة من التراث الجربي الأصيل لتختتم بفنان الراب بلطي وسط جمهور غفير غطى كامل فضاء المارينا بجربة حومة السوق متزينا بالمناطيد التي طوقت المكان في صورة جميلة .

ويذكر ان ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية الذي انتظم من الفترة 24 اكتوبر الى 1 نوفمبر بين جربة وتوزر ودوز مثلت لاول مرة فرصة للترويج للسياحة بالجنوب التونسي بخلق منتوج سياحي اثبت الامكانيات المتاحة به للرياضات الجوية بما تستقطبه من سواح مولعون بها رغم خصوصية مناخ الجنوب بوجود الرياح وهو ما جعل التحدي غير سهل لكن النجاح كان النتيجة فكتب الملتقى قصة نجاح جديدة .

وانتظمت قبل سهرة الاختتام مع عودة الملتقى الى الجزيرة رحلة جوية لاكثر من 10 مناطيد جملت المكان واعطته سحرا ورونقا اخر.

واعتبر أن ملامسة التظاهرة ثلاثة ولايات يأتي في إطار رؤية للسياحة متكاملة داخل كامل هذا الإقليم الخامس.ومن جهته، اعتبر المدير العام للديوان الوطني للسياحة مهدي الحلوي، أن نجاح ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية في دورته الأولى التأسيسية في شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص يشجع على دعم التظاهرة وخاصة بهذا النجاح في إعطاء صورة ايجابية لتونس مغايرة عن الصورة النمطية وهو ما تعمل عليه استراتيجية وزارة السياحة في تنويع المنتوج السياحي واثرائه ، معلنا عن تظاهرات اخرى سيعيش على وقعها السياح ومنها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية في شهر ديسمبر.وتابع رئيس مجلس النواب ووالي مدنين وليد الطبوبي رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب وإطارات وزارة السياحة ورؤساء الجامعات المهنية بالقطاع سهرة اختتام ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية التي أحيتها الفنانة اللبنانية ديفانيسا بوصلات موسيقية وفرقة من التراث الجربي الأصيل لتختتم بفنان الراب بلطي وسط جمهور غفير غطى كامل فضاء المارينا بجربة حومة السوق متزينا بالمناطيد التي طوقت المكان في صورة جميلة .ويذكر ان ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية الذي انتظم من الفترة 24 اكتوبر الى 1 نوفمبر بين جربة وتوزر ودوز مثلت لاول مرة فرصة للترويج للسياحة بالجنوب التونسي بخلق منتوج سياحي اثبت الامكانيات المتاحة به للرياضات الجوية بما تستقطبه من سواح مولعون بها رغم خصوصية مناخ الجنوب بوجود الرياح وهو ما جعل التحدي غير سهل لكن النجاح كان النتيجة فكتب الملتقى قصة نجاح جديدة .وانتظمت قبل سهرة الاختتام مع عودة الملتقى الى الجزيرة رحلة جوية لاكثر من 10 مناطيد جملت المكان واعطته سحرا ورونقا اخر.