مركز النهوض بالصادرات يؤكد ان قطاع تكنولوجيّات الاتصال يمثّل محرّكا أساسيا للنمو في تونس بفضل قدرته على التصدير

أكد مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أنّ قطاع تكنولوجيّات الاتصال يمثّل أحد المحرّكات الأساسية للنمو في تونس بفضل قدرته على التصدير وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.



وأشار خلال اللقاء العاشر والأخير من سلسلة الاجتماعات القطاعيّة التي ينظمها المركز في إطار الإعداد للبرنامج الترويجي بعنوان سنة 2026، الى أنّ الخبرات التونسية في مجال تكنولوجيات الاتصال تمثّل ثروة وطنية حقيقية، لما تتسم به من كفاءة وجودة عالية جعلت منها سفيرة لتونس في الخارج، تسهم في ترسيخ صورة إيجابيّة عن جودة ما يُنتج ويُطوّر في تونس من حلول رقمية وخدمات ذكية، وفق بيانات نشرها المركز.





كما شدّد على أنّ هذا القطاع ببعديه، من شركات ناشئة وشركات في المجال الهندسة الإعلامية، لم يعد مجرد مجال اقتصادي، بل أصبح عنصرا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودعامة لاندماج تونس في الاقتصاد العالمي الجديد المبني على المعرفة والابتكار.



وأبرز، في هذا الصدد، الأهمية المتزايدة التي يوليها المركز للشركات الناشئة ضمن برنامجه الترويجي، فضلا عن آليات الدعم والمرافقة التي بإمكانها الاستفادة منها بما يمكنها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تموقعها بها، وفق المصدر داته.

ويساهم قطاع تكنولوجيات الاتصال بنسبة 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويضمّ أكثر من 2200 مؤسسة نشيطة، من بينها 600 مؤسسة مبتكرة بمعدل نمو سنوي يناهز 8 بالمائة و52 بالمائة من المؤسسات المبتكرة موجّهة نحو التصدير، مما يعزز البعد الدولي للقطاع التونسي.

ويوفّر القطاع أكثر من 40 ألف موطن شغل مباشر. وتصنّف تونس ضمن المراتب الأولى إقليميا ودوليا في مؤشرات التطور الرقمي لاسيما المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد خريجي شعب العلوم والهندسة،

والمرتبة الثانية إفريقيا في نضج الحكومات في مجال الذكاء الاصطناعي و المرتبة الأولى إفريقياً في برامج جذب الشركات الناشئة وايضا المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والرابعة قاريا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية /2022/، حسب بيانات مركز النهوض بالصادرات.

