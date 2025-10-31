بن عروس : الإعلان عن نتائج مسابقات الأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت لجنة التحكيم عن نتائج المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب الذي احتضنته دار الثقافة النموذجية أبو القاسم الشابي ببن عروس على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أعمال مسرحية من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وزغوان.



وترشحت الأعمال المتوجة للمشاركة في المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب المزمع تنظيمه بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.









وأعلنت لجنة التحكيم المتكونة من محمد منير العر ي وإسلام الباجي وصالح الفالح عن النتائج التالية:



مسابقة الأداء الفردي (المونودرام)

جائزة أحسن نص: عرض "بين عالمين"* لعلي بوهلال – دار الشباب البساتين منوبة

جائزة أحسن إخراج: عرض "ريما"* لمحرز المشري – دار الثقافة المحمدية

جائزة أحسن أداء: عرض "هن"* لمريم الجويني – دار الثقافة باب العسل تونس

جائزة أحسن عمل: "زهرة أو ما تبقى منها"* – دار الثقافة الفحص



مسابقة مسرح الشارع

أحسن فكرة مبتكرة: عرض "انتبه SDF"* – دار الثقافة تاكلسة

أحسن إخراج: عرض "نزيف"* – المركب الثقافي زغوان

* أحسن اختيار موسيقي: دار الشباب المحمدية

أحسن سينوغرافيا: عرض "قيود"* – دار الشباب رأس الطابية

* أحسن ممثلة (مناصفة):



رنا حسني عن عرض "مثال وحياة"* – دار الثقافة المحمدية

نور الهدى المحمدي عن عرض "انتبه SDF"* – دار الثقافة تاكلسة

أحسن ممثل: ياسين الذوادي عن عرض "قيود"* – دار الشباب رأس الطابية

أحسن عمل: عرض "مثال وحياة"* – دار الشباب المحمدية



مسابقة مسرح العرائس

العروسة البرنزية: دار الثقافة حمام الزريبة – عرض "Pression"*

العروسة الفضية: دار الثقافة المروج – عرض "الكوة"*

العروسة الذهبية: دار الثقافة قربة – عرض "الحكمة والقوة"*



مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال

أفضل أداء جماعي: عرض "ورشة الأحلام"* – دار الثقافة مرناق

أحسن نص: عرض "أحاسيس"* – دار الثقافة المنيهلة

أحسن إخراج: عرض "أرض الأحلام"* – دار الشباب قرمبالية

أحسن سينوغرافيا: عرض "أحاسيس"* – دار الثقافة المنيهلة

أحسن ممثل واعد: عبد الرحمن العياري – مسرحية "أحاسيس"*

* أحسن ممثلة واعدة (مناصفة):



* رتاج الفرجاني – دار الثقافة طبربة

* رنيم بن طالب – دار الشباب قرمبالية

أحسن عمل: عرض "استغاثة من عالم الحكايات"* – دار الثقافة طبربة



مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول

أفضل أداء جماعي: عرض "أونتيقون"* – دار الثقافة الكرم الشرقي

أحسن إخراج: عرض "قدام الحوش"* – دار الثقافة دوار هيشر

أحسن سينوغرافيا: عرض "قدام الحوش"* – دار الثقافة دوار هيشر

* أحسن ممثلة واعدة (مناصفة):



* شيماء عمارة (دور صليحة)

سارة الطنوبي (دور شافية رشدي) – عرض "فراق غزالي"* – دار الثقافة بير مشارقة

أحسن ممثل واعد (مناصفة): فارس العوني وياسر صالح – عرض "فراق غزالي"* – دار الثقافة بير مشارقة

أحسن عمل: عرض "فراق غزالي"* – دار الثقافة بير مشارقة



وانتظمت فعاليات المهرجان من 28 إلى 30 أكتوبر 2025 تحت شعار "المسرح مرآة المجتمع: معالجة الظواهر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر"، بمشاركة عروض تمثل ولايات الإقليم الثاني.

