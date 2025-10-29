تأجيل الجولة 12 من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد إلى يوم 8 نوفمبر
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة اليد عن تأجيل مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية، والتي كانت مبرمجة ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، لتُقام بدلاً من ذلك يوم السبت 8 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التأجيل نظراً لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في دورة الهاشمي رزق الله التي تحتضنها القاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التحضيرات القارية والدولية.
ويأتي هذا التأجيل نظراً لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في دورة الهاشمي رزق الله التي تحتضنها القاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التحضيرات القارية والدولية.
برنامج مباريات الجولة (السبت 8 نوفمبر 2025):* قاعة الشيحية – س 16
نادي ساقية الزيت نادي كرة اليد بجمال
* قاعة المكنين – س 16
سبورتينغ المكنين بعث بني خيار
* قاعة رشاد حوجة بالمهدية
مكارم المهدية جمعية الحمامات
* قاعة حمام سوسة – س 16
النجم الساحلي نسر طبلبة
* قاعة الزواوي – س 16
الترجي الرياضي الملعب التونسي
* قاعة القرجاني – س 15
النادي الإفريقي نادي كرة اليد بقصور الساف
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317522