تأجيل الجولة 12 من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد إلى يوم 8 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة اليد عن تأجيل مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية، والتي كانت مبرمجة ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، لتُقام بدلاً من ذلك يوم السبت 8 نوفمبر 2025.



ويأتي هذا التأجيل نظراً لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في دورة الهاشمي رزق الله التي تحتضنها القاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التحضيرات القارية والدولية.





برنامج مباريات الجولة (السبت 8 نوفمبر 2025):



* قاعة الشيحية – س 16

نادي ساقية الزيت نادي كرة اليد بجمال



* قاعة المكنين – س 16

سبورتينغ المكنين بعث بني خيار



* قاعة رشاد حوجة بالمهدية

مكارم المهدية جمعية الحمامات



* قاعة حمام سوسة – س 16

النجم الساحلي نسر طبلبة



* قاعة الزواوي – س 16

الترجي الرياضي الملعب التونسي



* قاعة القرجاني – س 15

النادي الإفريقي نادي كرة اليد بقصور الساف

نادي ساقية الزيت نادي كرة اليد بجمالسبورتينغ المكنين بعث بني خيارمكارم المهدية جمعية الحماماتالنجم الساحلي نسر طبلبةالترجي الرياضي الملعب التونسيالنادي الإفريقي نادي كرة اليد بقصور الساف