تأجيل الجولة 12 من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد إلى يوم 8 نوفمبر

Publié le Mercredi 29 Octobre 2025
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة اليد عن تأجيل مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية، والتي كانت مبرمجة ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، لتُقام بدلاً من ذلك يوم السبت 8 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا التأجيل نظراً لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في دورة الهاشمي رزق الله التي تحتضنها القاعة المغطاة بقرمبالية إلى غاية 1 نوفمبر 2025، وذلك في إطار التحضيرات القارية والدولية.


برنامج مباريات الجولة (السبت 8 نوفمبر 2025):

* قاعة الشيحية – س 16
نادي ساقية الزيت نادي كرة اليد بجمال

* قاعة المكنين – س 16
سبورتينغ المكنين بعث بني خيار

* قاعة رشاد حوجة بالمهدية
مكارم المهدية جمعية الحمامات

* قاعة حمام سوسة – س 16
النجم الساحلي نسر طبلبة

* قاعة الزواوي – س 16
الترجي الرياضي الملعب التونسي

* قاعة القرجاني – س 15
النادي الإفريقي نادي كرة اليد بقصور الساف


