البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي : الثنائي التونسي محمد الكريمي وايهاب لغوان يحرز ذهبية سباق الزوجي لاقل من 23 عاما

توج الثنائي التونسي محمد الكريمي وايهاب لغوان بالميدالية الذهبية لسباق الزوجي تحت 23 عاما اليوم الابعاء ضمن منافسات البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي اناثا وذكورا المقامة حاليا بجنوب افريقيا.

كما احرز الثنائي ايهاب لغوان ويلدز العثماني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي مختلط اواسط في نفس الاختصاص.

يذكر ان تونس تشارك ب10 جدافين في هذه البطولة الافريقية التي تشتمل ايضا على منافسات اختصاص التجديف الكلاسيكي وهم غيث القادري وفادي بن حمودة (أكابر) وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي وسارة الزمالي (كبريات) ومحمد ريان حفصية ومحمد الكريمي ويسر هذلي (تحت 23 عاما) وإيهاب لغوان ويلدز عثماني (أواسط).





