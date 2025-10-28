إنطلاق أول رحلة عمرة عبر مطار النفيضة - الحمامات الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690097077adba9.59660436_kfmhiqgejopln.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، امس الاثنين، أولى الرحلات لموسم العمرة 2025-2026 عبر مطار النفيضة-الحمامات الدولي، وذلك مع إقلاع أول رحلة متجهة إلى جدة على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية.

واشرف والي سوسة سفيان التنفوري، على انطلاق موسم العمرة من مطار النفيضة-الحمامات الدولي، واطلع بالمناسبة على ظروف سفر المعتمرين، وذلك بحضور المدير الجهوي للشؤون الدينية، ومعتمد النفيضة، إلى جانب عدد من ممثلي السلطات المحلية وإدارة المطار، وفق ما اوردته الولاية على صفحتها الرسمية.

ومن شان إطلاق موسم العمرة 2026 - 2025 من مطار النفيضة-الحمامات الدولي، ان يساهم في تسهيل نقل المعتمرين التونسيين لاداء مناسك العمرة.