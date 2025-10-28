Babnet   Latest update 13:41 Tunis

وزير التجهيز: ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690067866da820.46821426_mgpefiohlkqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025
      
اكد وزير التجهيز والإسكان ،صلاح الزواري لدى افتتاحه اشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة يوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن، انه بخصوص العناية بالرصيد السكني القائم، ينتظر ان تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط

واضاف وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،انه سيتم الانطلاق في الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخّل في المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية

كما لفت إلى الانطلاق في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي سيمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين في 160 حيّ سكني متواجد بـ 99 بلدية بكلفة تقديرية تناهز 868 مليون دينار


وأكّد صلاح الزواري أن خطة عمل الوزارة في قطاع السكن ترتكز على تكريس السياسة الاجتماعية للدولة ،وتعمل على توفير "السكن الملائم لكل المواطنين" عبر دعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل ،والقضاء على السكن غير اللائق
وأشار الى ان السياسة الاجتماعية للدولة في قطاع السكن تتجسد من خلال جملة من المشاريع والبرامج، على غرار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ،وبرنامج المسكن الأول، وصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة الى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026،والتي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن
وافاد الوزير في هذا الاطار، انه تم إعداد كل الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين، الى جانب تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية ،وذلك بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل
كما افاد أن مصالح وزارة التجهيز الاسكان أتمت المرحلة الأولى من دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن ،وانطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة تعمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير،بالإضافة إلى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ،حيث يتمّ حاليا إعداد أو مراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة


