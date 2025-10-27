Babnet   Latest update 17:20 Tunis

بودربالة يطلّع إلى مشاغل الاساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff9b45744136.77866482_ekhpofqmijngl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 17:17 قراءة: 1 د, 16 ث
      
اطلع رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، لدى استقباله اليوم الاثنين، بقبة البرلمان بباردو، وفدا يضم المنسّقة الوطنية للأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إلهام السمعلي وعدد من المنسقين الجهويين، على مشاغلهم المتمثّلة خاصة في تسوية الوضعيات المهنية للأساتذة العرضيين وإدماجهم، مع ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وأكد أعضاء الوفد المتكوّن من كل من المنسقة الجهوية لولاية الكاف، لمياء عصيدي، والمنسقة الجهوية لولاية سليانة، زينب الواعري، والمنسقة الجهوية لولاية سيدي بوزيد، وفاء غربي، والمنسق الإعلامي، فيصل الربيعي، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه الفئة من الأساتذة الذين يضطلعون منذ سنوات بنفس مهام الأساتذة القارّين من تأطير الطلبة والإشراف على مشاريع التخرّج والتصريح بالنتائج والتدريس المسترسل، وذلك انطلاقا من طبيعة التشغيل المبنية أساسا على تصريح على الشرف، يُجدّد كل سنة دون ابرام عقد واضح .



كما أشاروا إلى عدم الحصول على حقوقهم الأساسية وعدم تمتّعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية، مع تقاضي أجر لا يتماشى مع مستواياتهم العلمية والشهائد المتحصّلين عليها، فضلا عن معاناتهم الكبرى من تأثيرات التشغيل الهش.

وأكّدوا، من جهة أخرى ما راكموه من خبرة وكفاءة خلال ممارستهم لعملهم خلال فترة تجاوزت 17 سنة للبعض منهم، مشيرين إلى استعدادهم لمواصلة البذل والعطاء في المجال التربوي، بعد إدماجهم في أي سلك من أسلاك التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي سواء للتدريس أو للعمل الإداري.

وتطرّقوا الى تحرّكاتهم ومساعيهم لدى مختلف الجهات الحكومية المعنية، داعين إلى إيجاد حلّ لوضعياتهم بما يضمن إدماجهم ويمكنّهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية.

من جهته، وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل، واقتناعه الشخصي بضرورة معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والإنسانية الهشّة وتسريع إيجاد الحلول الملائمة لها.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317412


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    