بودربالة يطلّع إلى مشاغل الاساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

اطلع رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، لدى استقباله اليوم الاثنين، بقبة البرلمان بباردو، وفدا يضم المنسّقة الوطنية للأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية إلهام السمعلي وعدد من المنسقين الجهويين، على مشاغلهم المتمثّلة خاصة في تسوية الوضعيات المهنية للأساتذة العرضيين وإدماجهم، مع ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.



وأكد أعضاء الوفد المتكوّن من كل من المنسقة الجهوية لولاية الكاف، لمياء عصيدي، والمنسقة الجهوية لولاية سليانة، زينب الواعري، والمنسقة الجهوية لولاية سيدي بوزيد، وفاء غربي، والمنسق الإعلامي، فيصل الربيعي، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذه الفئة من الأساتذة الذين يضطلعون منذ سنوات بنفس مهام الأساتذة القارّين من تأطير الطلبة والإشراف على مشاريع التخرّج والتصريح بالنتائج والتدريس المسترسل، وذلك انطلاقا من طبيعة التشغيل المبنية أساسا على تصريح على الشرف، يُجدّد كل سنة دون ابرام عقد واضح .









كما أشاروا إلى عدم الحصول على حقوقهم الأساسية وعدم تمتّعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية، مع تقاضي أجر لا يتماشى مع مستواياتهم العلمية والشهائد المتحصّلين عليها، فضلا عن معاناتهم الكبرى من تأثيرات التشغيل الهش.



وأكّدوا، من جهة أخرى ما راكموه من خبرة وكفاءة خلال ممارستهم لعملهم خلال فترة تجاوزت 17 سنة للبعض منهم، مشيرين إلى استعدادهم لمواصلة البذل والعطاء في المجال التربوي، بعد إدماجهم في أي سلك من أسلاك التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي سواء للتدريس أو للعمل الإداري.



وتطرّقوا الى تحرّكاتهم ومساعيهم لدى مختلف الجهات الحكومية المعنية، داعين إلى إيجاد حلّ لوضعياتهم بما يضمن إدماجهم ويمكنّهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية.



من جهته، وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل، واقتناعه الشخصي بضرورة معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والإنسانية الهشّة وتسريع إيجاد الحلول الملائمة لها.



