القطار الوردي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي يحلّ يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بولايتي صفاقس وتوزر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff939c80c854.92866876_lhjfqgmikepno.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Lundi 27 Octobre 2025
      
يحلّ القطار الوردي للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، في نسخته السادسة، تحت شعار " على خاطركم القطار الوردي رجعلكم"، يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري بولايتي، بصفاقس وتوزر، وذلك ببادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حسب بلاغ صادر عن الديوان، اليوم الاثنين.

ويتوقّف القطار خلال هذه الرحلة، في محطّته الأولى بمنطقة الحنشة، يوم الأربعاء ( اليوم الأول) من الساعة الثامنة صباحا الى العاشرة وأربعين دقيقة وفي محطته الثانية بالغريبة من منتصف النهار وخمسين دقيقة إلى الثالثة والنصف بعد الزوال. أما في اليوم الثاني فيتوقف القطار بمدينة توزر المدينة من الثامنة صباحا الى الحادية عشرة صباحا وبدقاش من الحادية عشر وأربعين دقيقة إلى الثانية والنصف بعد الظهر.



وسيتولّى الطاقم الطبي وشبه الطبي التابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، إلى جانب متطوّعين من شركائه تأمين عيادات مجانية للتقصّي المبكّر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم لفائدة النساء من الوسط الريفي والمناطق شبه الحضرية وقيس ضغط الدم والسكري. وستنتظم بالمناسبة أنشطة توعوية وتحسيسية حول أهمية الفحص المبكر ودوره في الوقاية والعلاج.

وتشارك في تأمين هذه الأنشطة كلّ من الجمعية التونسية للأشعة، والجمعية التونسية لطب النساء والتوليد، وجمعية حياة، ومعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ومخابر خاصة إلى جانب الإدارات الجهوية للصحة والمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بالجهتين المذكورتين.


