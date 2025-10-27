بطولة براتيسلافا للتنس - التونسي معز الشرقي يستهل مشواره بملاقاة الامريكي ايليوت سبيزيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 141 عالميا غدا الثلاثاء مشاركته في بطولة براتيسلافا السلوفاكية /2/ التي تندرج ضمن رزنامة دورات التحدي بملاقاة الامريكي ايليوت سبيزيري المصنف 100 عالميا.



وكان معز الشرقي خاض خلال الاسبوع الفارط منافسات بطولة بريست الفرنسية المصنفة ايضا من بين دورات التحدي وخرج منذ الدور السادس عشر امام الفرنسي بوكيي ارتور المصنف 228 عالميا بنتيجة 0-2 (4-6 و2-6).





يذكر أن الشرقي كان توّج خلال السنة الجارية بدورة التحدي هيرسونيسوس باليونان ودورة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.









