المهدية: أكثر من 25 عملا مسرحيا يشارك في المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff6e795f9bd6.32125444_jonhigemklpqf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025
      
يشارك أكثر من 25 عملا من نوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية للإقليم الثالث، الذي يضم ستة ولايات، بالمهرجان الإقليمي الذي تحتضنه المهدية.

وقال مدير دار الثقافة بالمهدية، ياسين الحرباوي، امس الأحد لـ"وات"، أن الأعمال ستعرض بداري الثقافة برجيش والمهدية طيلةأيام المهرجان التي تتواصل إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.



وأوضح الحرباوي أن الأعمال المقدمة ترشحت عن المسابقات الجهوية وتشارك الفائزة منها في المسابقة الوطنية التي ينتظر أن تقام خلال شهر ديسمبر 2025.

وتنقسم فعاليات المهرجان إلى خمسة فروع وهي الأعمال المسرحية الجماعية الموجهة للشباب والكهول والأعمال الموجهة للأطفال ومسابقة مسرح العرائس وأخرى لمسرح الشارع ومشابقة للأداء الفردي.

ولفت المتحدث إلى أن الأعمال المشاركة نتاج عمل سنة كاملة تحت تأطير أساتذة مختصين في المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بكل من المهدية والقيروان وسليانة والقصرين وسوسة والمنستير.

وشدد الحرباوي على أن كامل العروض، التي افتتحت، امس الاحد، بأعمال تنشيطية وعروض للدمى العملاقة، ستكون مفتوحة للعموم وستقيمها لجان تحكيم تختار عملا واحدا عن كل ولاية للمشاركة في المرحلة الوطنية.


