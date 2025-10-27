Babnet   Latest update 12:40 Tunis

وزير الإقتصاد يلتقي بعدد من مستشاري مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff47b8525187.19695775_jphinqlofmkge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 11:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
كان التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(BERD) وآفاق تعزيزه في المرحلة القادمة ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 27 اكتوبر 2025 بوفد يضم عددا من مستشاري مجلس إدارة البنك الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.
واعرب سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي حضرته مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين الجانبين وعن الحرص على مزيد توطيدها وتنويع مجالاتها في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
من جانبها بينت Emily Keenan رئيسة الوفد ان هذه الزيارة تندرج في اطار الإطلاع عن كثب على سير مختلف محاور وبرامج التعاون بين البنك وتونس والتعرف على التوجهات و الأولويات التنموية للفترة المقبلة بما يساعد على حسن التنسيق في إعداد برامج العمل القادمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317386


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-18
24°-17
27°-17
27°-18
27°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    